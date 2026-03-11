Dự án sân Old Trafford mới của MU giờ ra sao?

Một năm sau khi MU công bố bản thiết kế sân Old Trafford mới giá 2 tỷ bảng, dự án chưa có bước tiến đáng kể và khả năng phải thay đổi những chi tiết quan trọng trong thiết kế.

Sân Old Trafford mới của MU chưa thể triển khai như kế hoạch.

Tháng 3/2025, đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cùng hãng kiến trúc Foster + Partners giới thiệu ý tưởng về sân vận động 100.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân bóng lớn nhất châu Âu. Thời điểm đó, mục tiêu được đặt ra là khởi công cuối năm 2025 và hoàn thành vào năm 2030.

Tuy nhiên, sau một năm, dự án dậm chân tại chỗ khi vấn đề then chốt là nguồn vốn chưa được đảm bảo. Con số 2 tỷ bảng mà Ratcliffe đưa ra được cho là không khả thi.

Riêng phần mái che dạng lều, thiết kế mang tính biểu tượng mà ông so sánh với tháp Eiffel, có thể tiêu tốn khoảng 200 triệu bảng. Vì vậy, chi tiết này khả năng bị loại bỏ để giảm chi phí.

Trong lúc đó, nhóm công tác tái phát triển khu vực Old Trafford do Sebastian Coe đứng đầu đang tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế. Một số nguồn tin cho biết quá trình kêu gọi vốn "đang diễn ra tích cực", nhưng đến nay MU chưa nhận được cam kết tài chính cụ thể.

Khó khăn càng lớn khi MU đang gánh khoản nợ khoảng 1,3 tỷ bảng, khiến việc vay vốn trở nên khó khăn. Các phương án khác như phát hành thêm cổ phần hoặc mô hình sở hữu sân vận động chung với nhà đầu tư bên ngoài cũng được cân nhắc, song đều tiềm ẩn rủi ro làm thay đổi cấu trúc sở hữu của gia đình Glazer và Ratcliffe.

Joel Glazer từng nghiêng về phương án cải tạo Old Trafford thay vì xây mới. Nhưng Ratcliffe cho rằng việc xây mới sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Khả năng MU sẽ gắn bó với Old Trafford thêm nhiều năm nữa, dù kế hoạch về một "New Trafford" hiện đại vẫn được ban lãnh đạo đội bóng theo đuổi.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.