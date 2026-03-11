Alvarez nói một câu khiến Atletico lo lắng

Dù tỏa sáng rực rỡ ở Champions League, Julian Alvarez vẫn không đưa ra câu trả lời dứt khoát về tương lai tại Atletico Madrid khi Barcelona và Arsenal đều đang theo dõi sát sao.

Đêm Champions League rực rỡ của Atletico trước Tottenham lẽ ra phải khép lại bằng sự phấn khích trọn vẹn. Tuy nhiên, phát biểu của Julian Alvarez sau trận đấu lại khiến câu chuyện chuyển nhượng một lần nữa nóng lên.

Tiền đạo người Argentina là nhân vật nổi bật trong chiến thắng 5-2 của Atletico thuộc vòng 1/8 Champions League hôm 11/3. Anh ghi hai bàn, kiến tạo một lần và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Phong độ đó càng khiến tương lai của anh trở thành chủ đề được quan tâm.

Khi được hỏi liệu có thể đảm bảo tiếp tục gắn bó với Atletico sau mùa hè hay không, Alvarez đưa ra câu trả lời đầy lấp lửng. “Có thể có, có thể không. Bạn không bao giờ biết trước. Tôi rất hạnh phúc ở đây. Tôi chưa từng nói điều gì xấu về CLB. Người hâm mộ luôn dành cho tôi tình cảm và tôi rất biết ơn”, tiền đạo này nói.

Chỉ vài phút trước đó, Antoine Griezmann khẳng định anh sẽ ở lại Atletico ít nhất đến hết mùa giải. Hai phát biểu trái ngược tạo nên sự tương phản rõ rệt trong phòng họp báo sau trận.

Sự quan tâm dành cho Alvarez đang tăng lên nhanh chóng. Barcelona là đội bóng được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây. Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận tiền đạo người Argentina phù hợp với hệ thống của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thương vụ chỉ có thể xảy ra nếu cầu thủ thể hiện mong muốn ra đi và mức giá phù hợp.

Alvarez hiện còn hợp đồng với Atletico đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng gần 500 triệu euro. Con số này khiến một thương vụ chuyển nhượng trở nên rất khó xảy ra trong ngắn hạn. Dù vậy, những phát biểu thiếu dứt khoát của tiền đạo người Argentina vẫn khiến dư luận chú ý.

Thực tế, đây không phải lần đầu Alvarez để ngỏ tương lai. Trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe hồi tháng 11, anh từng nói rằng mình chỉ tập trung cho Atletico và sẽ đánh giá mọi thứ khi mùa giải kết thúc.

Tương lai của tiền đạo này càng được bàn luận nhiều khi những người xung quanh anh cũng lên tiếng. Người đại diện Fernando Hidalgo từng cho biết khả năng đàm phán với Barcelona là điều có thể xảy ra. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ này.

Phong độ của Alvarez mùa này khá thất thường. Trước khi ghi bàn vào lưới Barcelona tại Copa del Rey, anh từng trải qua chuỗi 11 trận không lập công. Riêng tại La Liga, tiền đạo này có giai đoạn bốn tháng không ghi bàn, từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 2.

Dù vậy, Alvarez vẫn tỏa sáng ở Champions League. Cú đúp vào lưới Tottenham nâng tổng thành tích của anh tại giải đấu lên 7 bàn và 3 kiến tạo mùa này. Theo thống kê từ Atletico Stats, việc tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng giúp anh lập kỷ lục mới của CLB tại Champions League.

Tính trên mọi đấu trường cùng Atletico và Manchester City mùa này, Alvarez đã ghi 22 bàn và có 8 kiến tạo sau 37 trận.

Phong độ đang trở lại đúng lúc khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Nhưng câu nói “có thể có, có thể không” của Alvarez sau trận vẫn đủ để khiến người hâm mộ Atletico tiếp tục chờ đợi câu trả lời rõ ràng về tương lai của anh.