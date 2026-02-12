100 ngày im tiếng của Julian Alvarez

Hơn ba tháng không ghi bàn ở La Liga, Julian Alvarez đối diện áp lực lớn nhất từ khi đến Atletico Madrid, nhưng niềm tin từ Argentina và nội bộ đội bóng vẫn chưa hề lung lay.

Con số không biết nói dối. Tính đến giữa tháng 2/2026, Julian Alvarez đã hơn 100 ngày chưa ghi bàn tại La Liga. Lần gần nhất anh lập công ở giải quốc nội là ngày 1/11 trong trận gặp Sevilla. Từ đó đến nay, bảng điện tử không còn gọi tên anh.

Cơn hạn bàn thắng và sức nặng 95 triệu euro

Sự khô hạn ấy càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh mùa trước. Ở cùng thời điểm, Alvarez có 17 bàn trên mọi đấu trường: 7 tại La Liga, 6 ở Champions League và 4 ở Cúp Nhà Vua. Mùa này, anh mới có 11 bàn. Không chỉ giảm về số lượng, tỷ lệ bàn thắng từ bóng sống cũng ít đi đáng kể.

Trận gặp Betis là lát cắt tiêu biểu. Alvarez chỉ có 1 cú sút, 1 pha rê bóng, 16 lần chạm bóng và bị rút ra sau hiệp một. Hình ảnh tiền đạo người Argentina ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị, ánh mắt vô định, phản chiếu trạng thái của một chân sút đang bị cuốn vào vòng xoáy tự vấn.

Ở Atletico Madrid, áp lực không bao giờ nhỏ. CLB chi 75 triệu euro cố định cùng 20 triệu biến phí để đưa anh về. Mức phí ấy đồng nghĩa với vai trò đầu tàu. Alvarez không chỉ là một tiền đạo, anh là khoản đầu tư chiến lược.

Diego Simeone vẫn bảo vệ học trò. Ông nhiều lần khẳng định Alvarez là “cầu thủ hay nhất” mà Atletico Madrid đang sở hữu.

Thực tế, niềm tin ấy thể hiện qua con số: Alvarez đá chính 28 trong 30 trận La Liga và Cúp Nhà Vua mùa này. Tuy nhiên, anh không hoàn thành trọn vẹn 18 trận. Việc bị thay ra trong những thời điểm đội cần thêm bàn thắng khiến dư luận đặt câu hỏi về cách sử dụng nhân sự.

Niềm tin từ Argentina và bài kiểm tra Barcelona

Nếu Madrid bắt đầu xuất hiện hoài nghi, thì tại Argentina, niềm tin vẫn được giữ nguyên. Ruben Cano, huyền thoại từng chơi 204 trận cho Atletico Madrid, cho rằng Alvarez chỉ cần một bàn thắng để phá vỡ chuỗi ngày im tiếng.

Theo Cano, mọi tiền đạo đều phải đi qua giai đoạn như thế. Khi bóng không vào lưới, sự khao khát dễ biến thành áp lực. Và áp lực khiến những quyết định trong tích tắc trở nên thiếu chính xác.

Các nhà báo Argentina cũng nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng dài hạn. Alvarez từng mất thời gian khẳng định mình tại River Plate trước khi chiếm suất đá chính. Ở Manchester City, anh không phải lựa chọn số một nhưng vẫn biết cách ghi dấu ấn khi có cơ hội.

Tại World Cup 2022, Alvarez khởi đầu phía sau Lautaro Martinez và kết thúc giải đấu như một nhân tố quan trọng. Khả năng thích nghi và bật dậy là phần cốt lõi trong hành trình sự nghiệp của anh.

Bối cảnh hiện tại cũng không hoàn toàn tách rời những yếu tố ngoài chuyên môn. Tháng 1 vừa qua, Alvarez lên chức cha. Trước đó, phát biểu với L’Equipe về việc sẽ chờ đến cuối mùa để xem xét tương lai đã làm dấy lên tin đồn liên quan đến Barcelona. Dù còn hợp đồng với Atletico Madrid đến năm 2030, mọi lời nói trong giai đoạn nhạy cảm đều dễ bị khuếch đại.

Song vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân Alvarez. Atletico Madrid mùa này thiếu sự ổn định trong triển khai tấn công. Khi hệ thống vận hành chưa trơn tru, trung phong thường là người chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Câu hỏi đặt ra là: Alvarez sa sút vì tập thể đi xuống, hay sự khô hạn của anh phản chiếu vấn đề chung? Thực tế có lẽ là sự tương tác của cả hai.

Phía trước là Barcelona tại bán kết Cúp Nhà Vua ở Metropolitano vào ngày 13/2. Mùa trước, Alvarez từng ghi hai bàn vào lưới đối thủ này tại vòng bán kết. Một khoảnh khắc lặp lại có thể thay đổi toàn bộ quỹ đạo tâm lý. Với tiền đạo, bàn thắng không chỉ mang giá trị điểm số. Nó là lời giải cho mọi nghi ngờ.

Hơn 100 ngày không ghi bàn là quãng lặng dài trong sự nghiệp một chân sút đỉnh cao. Nhưng bóng đá luôn vận hành theo chu kỳ. Atletico Madrid vẫn trao cơ hội.

Argentina vẫn đặt niềm tin. Phần còn lại phụ thuộc vào khoảnh khắc Alvarez tìm lại cảm giác quen thuộc khi bóng chạm lưới.

Ở ngã rẽ này, điều Alvarez cần có lẽ không phải sự bảo vệ hay tranh luận, mà là một pha dứt điểm đủ lạnh lùng để nhắc mọi người nhớ lại con người từng tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất.