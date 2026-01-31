Arsenal ra đề nghị sốc cho Alvarez

Arsenal sẵn sàng trao đổi hai ngôi sao nhằm chiêu mộ Julian Alvarez, khiến không ít giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ.

Arsenal hướng sự chú ý tới Julian Alvarez.

Theo The Times, Arsenal sẵn sàng dốc toàn lực để chiêu mộ tiền đạo của Atletico Madrid. Đội bóng thành London sẵn sàng đưa ra đề nghị trị giá trên 150 triệu euro, giúp họ vượt các đối thủ lớn ở châu Âu trong vụ Alvarez.

Arsenal tự tin sẽ thuyết phục được Atletico Madrid, nếu đưa Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli vào thương vụ đổi lấy Alvarez. Trên thị trường chuyển nhượng, cả Jesus lẫn Martinelli không có giá dưới 100 triệu euro.

Cộng thêm khoản phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 50 triệu euro, Arsenal rất lạc quan trong thương vụ này.

Giám đốc Thể thao Andrea Berta được xem là nhân tố quan trọng trong quá trình đàm phán, bởi ông từng làm việc lâu năm tại Atletico và có mối quan hệ gần gũi với phía đại diện của Alvarez.

Về phần Alvarez, truyền thông cho biết tiền đạo người Argentina không hài lòng với cuộc sống tại Madrid. Trở lại Premier League là lựa chọn không tồi với chân sút này.

Alvarez đang là mục tiêu tranh giành của hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu. Atletico được cho là chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị vượt mốc 150 triệu euro cho Alvarez. Thậm chí, con số này có thể tăng lên 200 triệu euro, tùy theo các điều khoản phụ.

