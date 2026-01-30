Real Madrid thiệt đơn thiệt kép vì đá play-off

Việc không lọt Top 8 Champions League khiến Real Madrid phải đá play-off, kéo theo lịch thi đấu dày đặc và đánh mất quãng thời gian quý giá để tập trung cho La Liga.

Lá thăm đưa Real gặp lại Benfica ở play-off. Ảnh: Reuters.

Việc không kết thúc giai đoạn phân hạng trong Top 8 đang tạo ra hệ quả rõ rệt với Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia không chỉ mất vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League, mà còn phải đối mặt với một lịch thi đấu chồng chéo trong gần hai tháng tới, đúng vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Theo phân bổ hiện tại, Real Madrid sẽ phải đá vòng play-off Champions League vào giữa tháng 2. Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch "dọn lịch" để tập trung cho La Liga, điều từng được xem là phần thưởng lớn nếu vào Top 8, không còn tồn tại. Thay vào đó, thầy trò Alvaro Arbeloa phải duy trì nhịp thi đấu hai mặt trận với mật độ cao.

Cụ thể, Real Madrid mở đầu tháng 2 bằng trận gặp Rayo Vallecano (1/2), sau đó lần lượt chạm trán Valencia (8/2) và Real Sociedad (14 hoặc 15/2) tại La Liga. Ngay sau đó là hai lượt play-off Champions League (17–18/2 và 24–25/2), xen giữa là chuyến làm khách trên sân Osasuna (21–22/2).

Bước sang cuối tháng 2 và đầu tháng 3, lịch vẫn chưa hạ nhiệt. Real tiếp tục gặp Getafe (28/2 hoặc 1/3) và Celta Vigo (7–8/3) ở La Liga. Nếu vượt qua play-off, đội bóng Hoàng gia sẽ bước vào vòng 1/8 Champions League với hai lượt trận vào các ngày 10–11/3 và 17–18/3. Xen kẽ là các trận La Liga gặp Elche (14–15/3) và đặc biệt là derby Madrid với Atletico Madrid vào ngày 21–22/3.

Không chỉ dày về số lượng trận, Real Madrid còn mất lợi thế sân nhà ở các vòng knock-out. Thay vì được đá lượt về vòng 1/8 và tứ kết tại Bernabéu như kịch bản Top 4, Real giờ chắc chắn đá lượt về play-off trên sân nhà. Nếu đi tiếp, các vòng sau nhiều khả năng sẽ phải quyết định trên sân khách.

So với viễn cảnh Top 8 giúp Arbeloa có thể có gần 5 tuần chỉ đá La Liga, coi như một "mini tiền mùa giải" để ổn định chiến thuật. Bây giờ thực tế hiện tại khắc nghiệt hơn rất nhiều, Real Madrid bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải không có khoảng nghỉ, buộc phải xoay tua lực lượng và quản trị thể lực ở mức tối đa.

Champions League vì thế không chỉ là thử thách chuyên môn, mà còn đang trực tiếp định hình lại nhịp thở của mùa giải Real Madrid.