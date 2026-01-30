Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real bất ngờ quan tâm HLV Emery

  Thứ sáu, 30/1/2026 12:00 (GMT+7)
Real Madrid xác định HLV Unai Emery là phương án thay thế hàng đầu cho Alvaro Arbeloa.

Emery là một trong những HLV giàu kinh nghiệm ở châu Âu.

Cựu hậu vệ Real Madrid được đôn lên dẫn dắt đội một sau khi Xabi Alonso rời Bernabeu hồi đầu tháng. Khởi đầu của Arbeloa không suôn sẻ khi Real thua Albacete tại Cúp Nhà vua. Gần nhất, thất bại 2-4 trước Benfica ở Champions League khiến bầu không khí tại sân Bernabeu trở nên ngột ngạt.

Kết quả đáng thất vọng buộc Real phải bước vào vòng play-off để nuôi hy vọng tiếp tục hành trình châu Âu, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tương lai của Arbeloa trên băng ghế chỉ đạo.

Trong bối cảnh đó, những cái tên như Zinedine Zidane, Jose Mourinho hay Jurgen Klopp được nhắc đến như ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, theo Marca, ban lãnh đạo Real Madrid có một lựa chọn mang tính thực tế hơn là Unai Emery.

Marca khẳng định nếu Real Madrid quyết định thay HLV vào cuối mùa, Emery ở vị trí thuận lợi nhất để tiếp quản đội bóng Hoàng gia. Những cuộc tiếp xúc ban đầu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng của chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã diễn ra trong những ngày gần đây.

Ở tuổi 54, Emery là một trong những HLV giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao nhất châu Âu. Ông dẫn dắt hàng loạt CLB lớn như Valencia, Sevilla, PSG, Arsenal và Villarreal. Kể từ khi tiếp quản Aston Villa năm 2022, Emery giúp đội bóng này vươn mình mạnh mẽ, giành vé dự Champions League và hiện cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal và Man City.

Sau 172 trận cùng Aston Villa, Emery đạt tỷ lệ thắng hơn 56%. Ông nổi danh với thành tích vô tiền khoáng hậu, giành 3 chức vô địc Europa League liên tiếp cùng Sevilla và thêm một lần đăng quang với Villarreal. Những dấu ấn đó biến Emery trở thành cái tên đầy sức nặng trong mọi kế hoạch tương lai của Real Madrid.

