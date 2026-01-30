Cảnh tượng gây sốc ở sân Camp Nou

Sân Camp Nou của Barcelona tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý theo cách không mấy tích cực.

Chuột xuất hiện ở sân Camp Nou.

Sau sự cố nước mưa tràn xuống khán đài trong trận thắng 3-0 trước Real Oviedo tại La Liga hôm 25/1, một đoạn video mới lan truyền trên mạng xã hội tiếp tục khiến dư luận xôn xao với hình ảnh chuột xuất hiện ngay sát mặt cỏ sân Camp Nou.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đoạn video do tờ Marca đăng tải cho thấy nhiều con chuột chạy dọc khu vực rìa sân, chỉ vài giờ trước thời điểm Barcelona bước vào trận đấu với Copenhagen tại Champions League rạng sáng 29/1. Hình ảnh nhanh chóng gây tranh cãi, làm dấy lên những lo ngại về công tác vệ sinh, an toàn cũng như tiến độ hoàn thiện của sân vận động đang trong quá trình nâng cấp.

Trên mạng xã hội, một bộ phận cổ động viên bày tỏ sự không hài lòng trước những bê bối liên tiếp tại Camp Nou, đặc biệt trong bối cảnh thánh địa của Barcelona vừa được cải tạo và đưa vào sử dụng trở lại.

"Hết dột vì mưa rồi lại đến chuột, Camp Nou giờ chẳng khác gì Old Trafford ngày xưa", một cổ động viên mỉa mai. Tài khoản khác bức xúc đặt câu hỏi: "Đây là những gì người hâm mộ phải chịu đựng sau khi sân được cải tạo sao?".

Sân Camp Nou bị chỉ trích vì mưa tạt vào khu vực tác nghiệp của phóng viên.

Trước đó, trong trận thắng Real Oviedo cuối tuần qua, Camp Nou gặp sự cố nghiêm trọng khi mưa lớn khiến nước tràn xuống khu vực tác nghiệp báo chí và khán đài. Nhiều phóng viên cũng như cổ động viên phải hứng chịu cảnh dầm mưa ngay trong sân, tạo nên hình ảnh phản cảm đối với một sân vận động vốn được quảng bá là hiện đại và đẳng cấp hàng đầu châu Âu.

Barcelona hiện trở lại thi đấu tại Camp Nou sau thời gian dài tạm rời sân để phục vụ công tác cải tạo. Tuy nhiên, những sự cố liên tiếp cho thấy dự án nâng cấp vẫn chưa được hoàn thiện như kỳ vọng.

Theo kế hoạch, Camp Nou sẽ được nâng sức chứa lên khoảng 105.000 chỗ ngồi và lắp đặt mái che. Nếu hạng mục này sớm hoàn thành, Barcelona có lẽ đã tránh được sự cố nước mưa gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh sân đấu trong thời gian qua.

