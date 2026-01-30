Bóng đá Trung Quốc rúng động, 13 CLB bắt đầu mùa giải với điểm số âm

Bóng đá Trung Quốc vừa trải qua một cú sốc lớn sau khi nhà chức trách công bố loạt án phạt chưa từng có trong chiến dịch chống tham nhũng, cá độ và dàn xếp tỷ số.

Tấm huy chương bạc U23 châu Á không đủ che mờ những vấn đề sâu xa và kéo dài đang bủa vây bóng đá Trung Quốc.

Án phạt khiến 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, trong khi 13 câu lạc bộ chuyên nghiệp bị trừ điểm và phạt tiền trước thềm mùa giải 2026.

Theo thông báo chung của Bộ Công an, Tổng cục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), có tới 9 đội bóng tại Chinese Super League (CSL) sẽ khởi đầu mùa giải mới với số điểm âm. Đáng chú ý, đương kim vô địch Shanghai Port bị trừ 5 điểm, còn á quân Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger cùng chịu án phạt nặng nhất là trừ 10 điểm và phạt 1 triệu nhân dân tệ mỗi đội.

Tổng cộng, 13 CLB ở 2 hạng đấu cao nhất của bóng đá Trung Quốc bị trừ tới 72 điểm, kèm theo khoản tiền phạt lên tới 7,2 triệu nhân dân tệ. Các đội khác như Qingdao Hainiu, Wuhan Three Towns, Shandong Taishan, Henan, Zhejiang hay Beijing Guoan cũng lần lượt bị trừ từ 5 đến 7 điểm, tùy theo mức độ vi phạm.

Ở China League One (giải hạng nhất), 4 CLB bị trừ điểm và phạt tiền vì liên quan đến các giao dịch sai phạm.

Cựu HLV Li Tie bị tuyên án 20 năm tù.

Chiến dịch "không khoan nhượng" của CFA còn nhắm thẳng vào các cá nhân. Trong số 73 người bị cấm vĩnh viễn có Li Tie. Ông là cựu HLV trưởng tuyển Trung Quốc và từng thi đấu cho Everton, cũng như dự World Cup 2002. Li Tie bị tuyên án 20 năm tù vì nhận và đưa hối lộ, sau khi thừa nhận dàn xếp tỷ số để thăng tiến trong sự nghiệp huấn luyện.

CFA nhấn mạnh các quyết định được đưa ra dựa trên "tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động xã hội" của từng vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, coi chống tham nhũng là điều kiện tiên quyết để làm trong sạch và tái thiết bóng đá Trung Quốc.

Với hơn một nửa số đội CSL phải bắt đầu mùa giải trong thế bất lợi, mùa giải 2026 được dự báo sẽ mang diện mạo hoàn toàn khác, phản ánh cái giá đắt mà bóng đá Trung Quốc phải trả sau nhiều năm chìm trong bê bối.

Những bê bối này làm suy giảm hình ảnh bóng đá Trung Quốc. Tấm huy chương bạc U23 châu Á được cho là không đủ che mờ những vấn đề sâu xa và kéo dài đang bủa vây nền bóng đá nước này.