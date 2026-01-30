Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiền thưởng khổng lồ của Arsenal tại Champions League

  • Thứ sáu, 30/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal thu về khoản tiền thưởng lớn từ UEFA nhờ chiến dịch Champions League hoàn hảo.

Arsenal kiếm bộn tiền ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 3-2 trước Kairat hôm 29/1 giúp Arsenal khép lại vòng phân hạng Champions League với thành tích toàn thắng cả 8 trận. Kết quả đưa "Pháo thủ" đứng đầu bảng xếp hạng 36 đội và giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Theo thống kê từ UEFA, Arsenal bỏ túi tổng cộng 85,3 triệu bảng tiền thưởng tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, riêng việc thắng cả 8 trận và cán đích ở vị trí số một mang về cho đội bóng thành London 24,4 triệu bảng. Ngoài ra, Arsenal còn nhận thêm 11,3 triệu bảng tiền thưởng dành cho các đội nằm trong top 8.

Dù vậy, mức thu của Arsenal chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Liverpool, đội kiếm được khoảng 84 triệu bảng. Nguyên nhân đến từ việc Liverpool có lợi thế lớn hơn ở khoản phân bổ ban đầu từ quỹ bản quyền truyền hình và xếp hạng lịch sử, với số tiền khởi điểm lên tới 52,9 triệu bảng, so với 49,6 triệu bảng của Arsenal.

Arsenal anh 1

Arsenal bội thu sau vòng phân hạng hoàn hảo. Ảnh: Reuters.

Sự chênh lệch cũng lý giải vì sao Tottenham, đội xếp thứ 4 chung cuộc ở vòng phân hạng và chỉ thua một trận, lại kiếm ít tiền hơn Chelsea và Man City. Spurs được cho là bỏ túi 74,1 triệu bảng, con số cao gấp hơn 2 lần tổng tiền thưởng họ nhận được khi vô địch Europa League mùa trước.

Trong khi đó, Man City, đội nhận khoản khởi điểm lớn nhất (54,6 triệu bảng), hiện đã thu về 83,2 triệu bảng. Còn Chelsea cũng bỏ túi 79,8 triệu bảng.

Newcastle là đại diện duy nhất của Premier League không lọt vào top 8 và phải đá vòng play-off. Đội bóng của HLV Eddie Howe hiện mới thu về 45,3 triệu bảng, thấp nhất trong nhóm các CLB Anh. Tuy nhiên, "Chích chòe" vẫn có thể kiếm thêm 9,5 triệu bảng nếu vượt qua vòng play-off.

Tính tổng cộng, với việc cả 6 đại diện đều góp mặt ở vòng loại trực tiếp, Premier League thu về tới 451,7 triệu bảng từ Champions League mùa này. Con số này hứa hẹn còn tiếp tục tăng mạnh nếu họ tiến sâu hơn.

Duy Luân

Arsenal Arsenal Champions League

