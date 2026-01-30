Benzema nổi loạn, từ chối thi đấu

Karim Benzema thông báo không thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận đấu thuộc vòng 18 Saudi Pro League diễn ra rạng sáng 30/1.

Tương lai của Karim Benzema tại Al Ittihad trở thành chủ đề nóng sau khi hợp đồng hiện tại của anh với CLB Saudi Arabia sẽ hết hạn vào tháng 6. Từ mùa hè năm ngoái, CLB hứa gia hạn hợp đồng với Benzema.

Tuy nhiên, phải đến hôm 29/1, chỉ còn vài ngày trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đóng lại, Giám đốc Bóng đá của Al Ittihad, Michael Emenalo, mới đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên.

Theo RMC, đề nghị này bị Benzema coi là xúc phạm và thiếu tôn trọng, khi giảm lương của cầu thủ, chỉ còn khoản thu nhập đáng kể từ tiền bản quyền hình ảnh. Nó được mô tả là tương đương với việc Benzema sẽ thi đấu không công, và chỉ hưởng thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Nguồn tin thân cận với Benzema cho biết anh quyết định từ chối thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận đấu gặp Al Fateh. Ngôi sao người Pháp coi đề nghị gia hạn là nực cười và xúc phạm sự nghiệp.

Ban lãnh đạo CLB Al Ittihad bất lực trước quyết định từ Benzema. Đây là tổn thất lớn về mặt chuyên môn đối với đội bóng của HLV Sergio Conceicao, khi mất đội trưởng kiêm chân sút chủ lực.

Benzema có thể trở lại châu Âu, khi hợp đồng hiện tại của anh sắp kết thúc.

Tình hình giữa Benzema và giới chủ Saudi Arabia lúc này vẫn rất căng thẳng. Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2023 và cập bến Al Ittihad theo dạng chuyển nhượng tự do, Benzema ký hợp đồng với mức lương lên đến 108 triệu USD /năm.

Tiền đạo người Pháp lập tức được xếp vào nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất giải. Dù vậy, hành trình của anh ở Saudi Arabia không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Benzema gặp những vấn đề về thể lực, xen lẫn các đợt chỉ trích từ truyền thông địa phương.

Sau khi nhận đề nghị với nức lương mới thấp hơn nhiều so với hiện tại ( 108 triệu USD /năm), Benzema tuyên bố sẽ không thi đấu nữa cho đến khi CLB có động thái mới.

