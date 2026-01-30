Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Benzema nổi loạn, từ chối thi đấu

  • Thứ sáu, 30/1/2026 05:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Karim Benzema thông báo không thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận đấu thuộc vòng 18 Saudi Pro League diễn ra rạng sáng 30/1.

Tương lai của Karim Benzema tại Al Ittihad trở thành chủ đề nóng sau khi hợp đồng hiện tại của anh với CLB Saudi Arabia sẽ hết hạn vào tháng 6. Từ mùa hè năm ngoái, CLB hứa gia hạn hợp đồng với Benzema.

Tuy nhiên, phải đến hôm 29/1, chỉ còn vài ngày trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đóng lại, Giám đốc Bóng đá của Al Ittihad, Michael Emenalo, mới đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên.

Theo RMC, đề nghị này bị Benzema coi là xúc phạm và thiếu tôn trọng, khi giảm lương của cầu thủ, chỉ còn khoản thu nhập đáng kể từ tiền bản quyền hình ảnh. Nó được mô tả là tương đương với việc Benzema sẽ thi đấu không công, và chỉ hưởng thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Nguồn tin thân cận với Benzema cho biết anh quyết định từ chối thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận đấu gặp Al Fateh. Ngôi sao người Pháp coi đề nghị gia hạn là nực cười và xúc phạm sự nghiệp.

Ban lãnh đạo CLB Al Ittihad bất lực trước quyết định từ Benzema. Đây là tổn thất lớn về mặt chuyên môn đối với đội bóng của HLV Sergio Conceicao, khi mất đội trưởng kiêm chân sút chủ lực.

Benzema anh 1

Benzema có thể trở lại châu Âu, khi hợp đồng hiện tại của anh sắp kết thúc.

Tình hình giữa Benzema và giới chủ Saudi Arabia lúc này vẫn rất căng thẳng. Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2023 và cập bến Al Ittihad theo dạng chuyển nhượng tự do, Benzema ký hợp đồng với mức lương lên đến 108 triệu USD/năm.

Tiền đạo người Pháp lập tức được xếp vào nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất giải. Dù vậy, hành trình của anh ở Saudi Arabia không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Benzema gặp những vấn đề về thể lực, xen lẫn các đợt chỉ trích từ truyền thông địa phương.

Sau khi nhận đề nghị với nức lương mới thấp hơn nhiều so với hiện tại (108 triệu USD/năm), Benzema tuyên bố sẽ không thi đấu nữa cho đến khi CLB có động thái mới.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.

Thảm họa Real Madrid

Thất bại của Real Madrid trước Benfica cho thấy việc thay HLV không phải giải pháp tức thì để giúp đội bóng khá lên, ngược lại có thể phá hủy mọi thứ.

18 giờ trước

Ai cản nổi Premier League?

Kết quả giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 cho thấy sự vượt trội của Premier League.

14 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Benzema Benzema Karim Benzema Al Ittihad

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

8 doi vao thang vong 1/8 Europa League hinh anh

8 đội vào thẳng vòng 1/8 Europa League

36 phút trước 06:37 30/1/2026

0

18 trận đấu diễn ra đồng loạt ở lượt cuối vòng phân hạng Europa League mùa giải năm nay với hơn 50 bàn thắng được ghi và không ít kết quả gây bất ngờ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý