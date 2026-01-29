Thảm họa Real Madrid

Thất bại của Real Madrid trước Benfica cho thấy việc thay HLV không phải giải pháp tức thì để giúp đội bóng khá lên, ngược lại có thể phá hủy mọi thứ.

Real sẽ phải thi đấu thêm 2 trận play-off để giành vé dự vòng loại trực tiếp.

Rạng sáng 29/1, Benfica đánh bại Real Madrid 4-2 ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League. Thất bại cay đắng khiến "Los Blancos" rơi xuống vị trí thứ 9, buộc phải tham dự vòng play-off knock-out thay vì vào thẳng vòng 1/8. Đây là trận thua đáng xấu hổ nhất mùa giải, gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần của đội bóng.

Trận đấu diễn ra kịch tính tại Estadio da Luz, nơi Real Madrid dẫn trước nhờ cú đúp của Kylian Mbappe, nhưng Benfica lội ngược dòng với các bàn thắng của Andreas Schjelderup (cú đúp), Vangelis Pavlidis (penalty) và pha đánh đầu phút bù giờ của thủ môn Anatoliy Trubin, bàn thắng quyết định giúp Benfica chen chân vào play-off.

Càng tệ hơn nữa khi Real kết thúc trận với 9 người sau thẻ đỏ của Raul Asencio và Rodrygo. Phân tích từ Marca chỉ ra rằng thay đổi HLV không phải giải pháp tức thì. "Không chỉ vấn đề thái độ của cầu thủ, mà vấn đề phức tạp hơn, như lập kế hoạch đội hình, đặc biệt khi đối đầu các đối thủ khác nhau cũng là trở ngại với Real", tờ báo này nhận định.

Real Madrid trải qua 3 đời HLV khác nhau chỉ trong chưa đầy 10 tháng, qua đó khiến đội bóng không duy trì được phong độ ổn định quá 3 trận.

Real thua muối mặt ở Bồ Đào Nha.

Thực tế, Real Madrid liên tiếp phải ra sân ở vòng play-off Champions League hai mùa liền. Họ thua Benfica theo kịch bản khó tin. Đội bóng của Jose Mourinho chỉ ghi tổng cộng 6 bàn trước trận này, và đang sa sút bởi kết quả kém ở các giải quốc nội.

Nếu nhìn lại thành tích của Xabi Alonso trước đó (thắng 14/15 trận đầu), phong độ hiện tại của Real rõ ràng tệ hơn dưới thời Arbeloa. Jurgen Klopp có lý khi nhấn mạnh điều này lúc biết tin Alonso bị Real sa thải: "Bạn không nên đưa ra quyết định mà không có kế hoạch B".

Mbappe thẳng thắn sau trận: "Không phải chiến thuật, không phải thiếu chất lượng, mà là thi đấu với khát khao chiến thắng kém hơn đối thủ. Benfica chơi vì cuộc sống của họ, còn chúng tôi thì không. Đó là lý do chúng tôi thua. Benfica chiến đấu hết mình để thắng, còn chúng tôi thì không".

Thất bại cộng thêm trận thua Albacete và bị loại khỏi Copa del Rey khiến mùa giải của Real Madrid thêm phần khó khăn. Họ vẫn là ứng viên vô địch ở La Liga và còn cơ hội tại Champions League, song nếu không cải thiện tình hình, Mbappe và đồng đội có khả năng trắng tay trên mọi đấu trường.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.