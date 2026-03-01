Trực tiếp Newcastle vs Barcelona

Lúc 3h rạng sáng 11/3, Newcastle đối mặt thử thách khó khăn trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Rashford được kỳ vọng tỏa sáng.

Newcastle United bước vào trận đấu với Barcelona tại Champions League trong bối cảnh mùa giải của họ đứng trước bước ngoặt lớn. Sau thất bại 1-3 trước Manchester City ở FA Cup cuối tuần trước, đội bóng của HLV Eddie Howe gần như đã khép lại hy vọng giành danh hiệu quốc nội.

Tại Premier League, “Chích chòe” cũng đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu. Vì vậy, Champions League giờ đây trở thành cơ hội rõ ràng nhất để Newcastle tìm kiếm vinh quang trong mùa bóng này.

Dù phong độ tại giải quốc nội không ổn định, Newcastle lại thể hiện bộ mặt khá tích cực ở đấu trường châu Âu. Họ sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử Champions League của câu lạc bộ với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên, thử thách mang tên Barcelona chắc chắn không hề dễ dàng. Đội bóng xứ Catalonia đạt phong độ cao với bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barcelona vẫn duy trì tham vọng chinh phục cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League.

Dù vậy, phong độ sân khách của Barcelona gần đây lại không quá thuyết phục khi họ thua 2 trong 3 trận xa nhà gần nhất. Điều này mang lại chút hy vọng cho Newcastle, đặc biệt khi Anthony Gordon đang có mùa giải châu Âu bùng nổ với 10 bàn thắng. Trong khi đó, Marcus Rashford – người từng ghi cú đúp vào lưới Newcastle ở lần đối đầu trước – tiếp tục là mối đe dọa lớn bên phía đội khách.

Với nhiều yếu tố trái chiều từ phong độ, lịch sử đối đầu cho đến tình hình lực lượng, cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn sẽ là một trận đấu kịch tính và khó lường.