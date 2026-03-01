Trực tiếp Atalanta - Bayern Munich

Atalanta tiếp Bayern Munich tại Bergamo ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, nơi đại diện Italy phải đối mặt với đối thủ đang có phong độ gần như hoàn hảo.

Bayern là thử thách lớn nhất của Atalanta ở Champions League mùa này.

Atalanta sẽ tiếp Bayern Munich trên sân Gewiss ở Bergamo lúc 3h ngày 11/3, trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trong khi Bayern tiến thẳng vào vòng knock-out sau vòng phân hạng, Atalanta phải vượt qua vòng play-off đầy kịch tính để giành quyền đi tiếp.

Đại diện Serie A tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng chú ý của Champions League mùa này khi loại Borussia Dortmund. Sau thất bại 0-2 ở lượt đi, Atalanta trở lại mạnh mẽ và thắng 4-1 ở lượt về, giành quyền vào vòng 16 đội.

Atalanta hiện là đại diện cuối cùng của Serie A tại Champions League mùa này. Nhà vô địch Europa League 2024 xây dựng được hình ảnh đáng chú ý ở đấu trường châu Âu trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV Raffaele Palladino không thật sự ổn định. Sau chiến thắng trước Dortmund, Atalanta chỉ giành một điểm trong hai trận Serie A. Họ cũng hòa Lazio 2-2 ở lượt đi bán kết Coppa Italia.

Đội bóng vùng Bergamo còn gây thất vọng khi thua Sassuolo dù đối thủ chỉ còn 10 người. Cuối tuần qua, Atalanta tiếp tục gặp khó khi bị Udinese dẫn trước hai bàn, trước khi Gianluca Scamacca ghi cú đúp để giữ lại một điểm.

Dù vậy, Atalanta có phần tự tin khi đối đầu các đội bóng Đức. Họ chỉ thua ba trong 14 lần gặp đại diện Bundesliga trước đây. Tuy nhiên, Bayern Munich là thử thách ở đẳng cấp rất khác.

Đội bóng của HLV Vincent Kompany đang có mùa giải rất ấn tượng. Bayern thắng 35 trong 40 trận trên mọi đấu trường và chỉ thua hai lần. Tại Champions League, thất bại duy nhất của họ là trước Arsenal.

"Die Roten" thắng bảy trong tám trận ở vòng bảng. PSG và Chelsea đều bị Bayern đánh bại trong hành trình đó.

Phong độ ghi bàn của Bayern cũng rất ấn tượng. Họ ghi 92 bàn tại Bundesliga mùa này và chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu chín pha lập công.

Cuối tuần qua, dù không có Harry Kane, Bayern vẫn thắng Borussia Monchengladbach 4-1. Luis Diaz, Jamal Musiala, Konrad Laimer và Nicolas Jackson là những người ghi bàn, giúp đội bóng Đức có màn chạy đà hoàn hảo trước chuyến làm khách tại Bergamo.

