Liverpool 'phơi áo' tại Thổ Nhĩ Kỳ

Rạng sáng 11/3, Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League trên sân Rams Park.

Van Dijk cùng đồng đội gặp khó.

Trận đấu thứ 100 của Arne Slot trên cương vị huấn luyện viên Liverpool đã khép lại theo cách không thể tệ hơn, khi “Lữ đoàn đỏ” để thua Galatasaray 0-1 ngay tại Istanbul trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Đây cũng là lần thứ hai trong mùa giải năm nay Liverpool gục ngã trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ với cùng tỷ số, sau thất bại tương tự ở vòng phân hạng hồi tháng 9.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Rams Park, Liverpool bước vào trận đấu với sự thận trọng nhưng lại thi đấu khá rời rạc. Đội bóng của Arne Slot không thể kiểm soát thế trận như mong muốn và thường xuyên gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà.

Bước ngoặt đến từ một tình huống cố định khi Victor Osimhen, người từng ghi bàn vào lưới Liverpool trước đó, thực hiện pha kiến tạo từ quả phạt góc để Mario Lemina băng vào dứt điểm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Galatasaray thậm chí đã suýt nhân đôi cách biệt trong hiệp hai khi Osimhen đưa được bóng vào lưới Liverpool một lần nữa. Tuy nhiên, VAR đã từ chối bàn thắng do cho rằng Aydin Yilmaz việt vị trong tình huống tham gia phối hợp. Dù vậy, tiền đạo người Nigeria vẫn tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng ở đấu trường châu Âu mùa này, khi chỉ có Kylian Mbappe và Harry Kane ghi nhiều bàn hơn anh.

Galatasaray luôn chơi hay trên sân nhà khi chỉ thua 2 trong 47 trận gần nhất.



Ở chiều ngược lại, Liverpool tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công. Hugo Ekitike bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý nhất khi dứt điểm thẳng vào thủ môn Ugurcan Cakir. Florian Wirtz, trong lần đá chính đầu tiên kể từ giữa tháng hai, cũng không thể tạo khác biệt với hai cú sút thiếu chính xác. Alexis Mac Allister có cơ hội tốt nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thất bại này khiến Liverpool rơi vào thế bất lợi trước trận lượt về tại Anfield vào tuần tới. Với màn trình diễn thiếu sắc bén ở cả hai đầu sân, đội bóng của Arne Slot hiểu rằng họ cần một màn lột xác nếu muốn lật ngược tình thế và giành quyền vào tứ kết Champions League.