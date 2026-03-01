Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Atletico vs Tottenham

  • Thứ tư, 11/3/2026 02:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tottenham Hotspur tạm gác cuộc chiến trụ hạng ở Premier League để làm khách trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tottenham đang có phong độ chạm đáy.

Tottenham Hotspur sẽ hành quân đến sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid vào rạng sáng 11/3 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây là cơ hội để đội bóng Anh tìm lại niềm tin, khi phong độ của họ tại Premier League đang rơi vào khủng hoảng.

Trái ngược với màn trình diễn trong nước, Tottenham lại chơi rất ấn tượng ở đấu trường châu Âu mùa này. Đội bóng London giành tới 5 chiến thắng ở vòng phân hạng, trong đó có các trận thắng đáng chú ý trước Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt.

Những kết quả đó giúp Tottenham kết thúc vòng phân hạng trong top 4, xếp trên nhiều đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Real Madrid hay Chelsea.

Tuy nhiên, phong độ ở Premier League của Spurs lại hoàn toàn trái ngược. Thất bại 1-3 trước Crystal Palace tuần trước khiến họ nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 11, một kỷ lục buồn trong lịch sử CLB.

Đội bóng của HLV Igor Tudor hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm. Spurs cũng đang trải qua chuỗi 5 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận dưới thời Tudor.

Trong khi đó, Atletico bước vào vòng 1/8 sau khi vượt qua Club Brugge ở vòng play-off. Đội bóng của HLV Diego Simeone hòa 3-3 ở lượt đi trước khi thắng 4-1 trên sân nhà. Alexander Sorloth tỏa sáng với cú hat-trick trong trận lượt về.

Dù vậy, Atletico cũng bộc lộ những vấn đề nơi hàng phòng ngự. Họ kết thúc vòng phân hạng với 15 bàn thua, nhiều nhất trong số các đội vào vòng 16 đội.

Phong độ gần đây của Atletico vẫn khá tích cực. Cuối tuần qua, họ đánh bại Real Sociedad 3-2 tại La Liga. Chiến thắng đó cũng là trận thắng sân nhà thứ tư liên tiếp của đội bóng thành Madrid, và cả bốn trận đều ghi ít nhất ba bàn.

Atletico và Tottenham chỉ từng gặp nhau một lần trong lịch sử ở trận chung kết Cup Winners' Cup năm 1963. Khi đó, Tottenham thắng đậm 5-1 với cú đúp của Jimmy Greaves.

Sau hơn sáu thập kỷ, hai đội mới tái ngộ ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, với phong độ trái ngược hiện tại, Tottenham hiểu rằng chuyến làm khách tại Metropolitano sẽ là thử thách cực lớn cho tham vọng tiến sâu của họ tại Champions League mùa này.

Kịch bản khiến Fernandes rời MU

Tương lai của Bruno Fernandes tại MU khả năng được định đoạt bởi tấm vé dự Champions League mùa giải 2026/27.

17 giờ trước

Real Madrid nguy to

Real Madrid khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Jude Bellingham trong cả 2 lượt trận gặp Man City thuộc vòng 1/8 Champions League.

18 giờ trước

Cú sốc chấn thương với Arsenal

Arsenal nguy cơ thiếu vắng tới 9 cầu thủ trụ cột ở cuộc đối đầu Bayer Leverkusen thuộc vòng 1/8 UEFA Champions League vào rạng sáng 12/3.

19 giờ trước

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Champions League Tottenham Hotspur Spurs Atletico Madrid

    Đọc tiếp

    Truc tiep Atalanta - Bayern Munich hinh anh

    Trực tiếp Atalanta - Bayern Munich

    2 giờ trước 02:30 11/3/2026

    0

    Atalanta tiếp Bayern Munich tại Bergamo ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, nơi đại diện Italy phải đối mặt với đối thủ đang có phong độ gần như hoàn hảo.

    Truc tiep Newcastle vs Barcelona hinh anh

    Trực tiếp Newcastle vs Barcelona

    2 giờ trước 02:30 11/3/2026

    0

    Lúc 3h rạng sáng 11/3, Newcastle đối mặt thử thách khó khăn trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý