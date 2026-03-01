Trực tiếp Atletico vs Tottenham

Tottenham Hotspur tạm gác cuộc chiến trụ hạng ở Premier League để làm khách trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tottenham đang có phong độ chạm đáy.

Tottenham Hotspur sẽ hành quân đến sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid vào rạng sáng 11/3 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây là cơ hội để đội bóng Anh tìm lại niềm tin, khi phong độ của họ tại Premier League đang rơi vào khủng hoảng.

Trái ngược với màn trình diễn trong nước, Tottenham lại chơi rất ấn tượng ở đấu trường châu Âu mùa này. Đội bóng London giành tới 5 chiến thắng ở vòng phân hạng, trong đó có các trận thắng đáng chú ý trước Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt.

Những kết quả đó giúp Tottenham kết thúc vòng phân hạng trong top 4, xếp trên nhiều đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Real Madrid hay Chelsea.

Tuy nhiên, phong độ ở Premier League của Spurs lại hoàn toàn trái ngược. Thất bại 1-3 trước Crystal Palace tuần trước khiến họ nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 11, một kỷ lục buồn trong lịch sử CLB.

Đội bóng của HLV Igor Tudor hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm. Spurs cũng đang trải qua chuỗi 5 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận dưới thời Tudor.

Trong khi đó, Atletico bước vào vòng 1/8 sau khi vượt qua Club Brugge ở vòng play-off. Đội bóng của HLV Diego Simeone hòa 3-3 ở lượt đi trước khi thắng 4-1 trên sân nhà. Alexander Sorloth tỏa sáng với cú hat-trick trong trận lượt về.

Dù vậy, Atletico cũng bộc lộ những vấn đề nơi hàng phòng ngự. Họ kết thúc vòng phân hạng với 15 bàn thua, nhiều nhất trong số các đội vào vòng 16 đội.

Phong độ gần đây của Atletico vẫn khá tích cực. Cuối tuần qua, họ đánh bại Real Sociedad 3-2 tại La Liga. Chiến thắng đó cũng là trận thắng sân nhà thứ tư liên tiếp của đội bóng thành Madrid, và cả bốn trận đều ghi ít nhất ba bàn.

Atletico và Tottenham chỉ từng gặp nhau một lần trong lịch sử ở trận chung kết Cup Winners' Cup năm 1963. Khi đó, Tottenham thắng đậm 5-1 với cú đúp của Jimmy Greaves.

Sau hơn sáu thập kỷ, hai đội mới tái ngộ ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, với phong độ trái ngược hiện tại, Tottenham hiểu rằng chuyến làm khách tại Metropolitano sẽ là thử thách cực lớn cho tham vọng tiến sâu của họ tại Champions League mùa này.

