Bàn thắng phút 90+4 làm đảo lộn trật tự Champions League

Rạng sáng 29/1, Sporting Lisbon vượt qua Atletic Bilbao với tỷ số 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8 Champions League theo cách nghẹt thở.

Alisson Santos ghi bàn quyết định giúp Sporting giành quyền vào vòng 1/8.

Champions League mùa này chứng kiến kịch bản khó tin ở lượt trận cuối vòng phân hạng, khi Sporting Lisbon trở thành đại diện duy nhất ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tất cả được định đoạt bởi bàn thắng ở phút bù giờ 90+4, khoảnh khắc xoay chuyển hoàn toàn cục diện giải đấu.

Trước khi bóng lăn, Sporting còn nằm ngoài top 8 và buộc phải thắng Athletic Bilbao trên sân San Mamés để nuôi hy vọng. Tuy nhiên, việc Real Madrid bất ngờ sảy chân, còn PSG và Newcastle chia điểm, mở ra một cánh cửa hẹp cho đội bóng Bồ Đào Nha. Sporting tận dụng triệt để cơ hội theo cách kịch tính nhất.

Bilbao nhập cuộc như mơ khi Oihan Sancet mở tỷ số ở phút thứ 3. Dù vậy, Sporting nhanh chóng đáp trả bằng pha đánh đầu không thể cản phá của Ousmane Diomande sau quả phạt góc của Maximiliano Araujo. Đội chủ nhà lại vươn lên dẫn trước ở phút 28 nhờ pha dứt điểm bồi của Gorka Guruzeta, nhưng tinh thần quật khởi giúp Sporting thêm một lần gỡ hòa với bàn thắng được tổ chức bài bản, kết thúc bằng cú đặt lòng lạnh lùng của Francisco Trincao.

Sporting gây sốc cho tất cả khi hiên ngang nằm trong top 8 BXH Champions League.

Hiệp hai chứng kiến sự trái ngược rõ rệt. Dù chơi trên sân nhà, Bilbao tỏ ra bạc nhược khi chỉ kiểm soát 35% bóng, tung ra vỏn vẹn 2 cú sút và không lần nào trúng đích. Trong khi đó, Sporting liên tục ép sân, dù bàn thắng của Luis Suarez ở phút 72 bị từ chối vì việt vị và một quả phạt đền sau đó cũng bị VAR hủy bỏ.

Tưởng chừng Sporting phải chấp nhận suất play-off, thì ở phút 90+4, Alisson Santos xuất hiện đúng lúc. Sau khi cú sút của Suarez bị Unai Simon cản phá, Santos lao vào dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở.

Kết quả giúp Sporting kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 7 với 16 điểm, đứng trên loạt ông lớn như Juventus, Inter Milan, PSG, Real hay Atletico Madrid và thẳng tiến vòng 1/8. Ngược lại, Bilbao rơi xuống hạng 29 với chỉ 8 điểm và chính thức bị loại.

