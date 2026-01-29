Thua 0-6, đội bóng tí hon vẫn làm nên lịch sử ở Champions League

Dù chịu thất bại nặng nề 0-6 trước Liverpool tại Anfield trong lượt trận cuối, Qarabag vẫn giữ vững vị trí trong top 24 nhờ thành quả tích lũy trước đó.

Qarabag đánh dấu một cột mốc lịch sử cho bóng đá Azerbaijan trên đấu trường châu Âu.

Với 10 điểm sau 8 trận, Qarabag xếp thứ 22 trên BXH và lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out Champions League. Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Azerbaijan, và là kỳ tích tại UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

Ngoài kết quả khó tin, Qarabag còn mở ra cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Azerbaijan trên đấu trường châu Âu. Trước mùa này, chưa từng có bất kỳ câu lạc bộ nào đến từ Azerbaijan tiến vào vòng knock-out Champions League.

Thất bại nặng nề 0-6 trước Liverpool tại Anfield không thể ngăn người hâm mộ Azerbaijan mở hội. Với 8 trận phân hạng, họ thắng 3, hòa 1, thua 4, ghi 13 bàn và thủng lưới 21 bàn, tích lũy 10 điểm và xếp hạng 22, đủ để tham dự vòng play-off (các vị trí từ 9-24).

Đây mới là mùa giải thứ hai Qarabag tham dự vòng phân hạng Champions League. Chặng đường của họ rất gian nan khi phải chơi từ các vòng sơ loại ban đầu vào tận tháng 7/2025, vượt qua Shelbourne (Ireland, tổng tỷ số 4-0), Shkendija (Bắc Macedonia, 6-1) và Ferencvaros (Hungary, 5-4).

Đội bóng tý hon Qarabag (áo trắng) gây sốc tại Champions League.

Thậm chí trước mùa giải này, chưa từng có đội bóng nào từ Azerbaijan giành chiến thắng ở giai đoạn phân hạng Champions League. Để rồi ngay trong loạt trận mở màn, Qarabag gây sốc khi đánh bại Benfica 3-2, đánh dấu chiến thắng đầu tiên.

Sau đó, kỳ tích cứ thế tiếp tục xuất hiện, khi Qarabag lần lượt hạ Copenhagen 2-0, và Frankfurt 3-2 với bàn thắng ở phút bù giờ của Bahlul Mustafazade.

Những chiến thắng này giúp họ vượt qua nhiều đối thủ mạnh và có danh tiếng ở châu Âu. Trước đây, Qarabag là đội đầu tiên của nước này vào vòng bảng Champions League (mùa 2017/18), nhưng chưa từng vượt qua giai đoạn đầu tiên.

Giờ đây, họ trở thành đại diện đầu tiên lọt knock-out ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó là minh chứng cho sự kiên cường và tiến bộ của bóng đá Azerbaijan lẫn Qarabag, biến họ thành "ngựa ô" đáng chú ý của mùa giải.

Theo quy định, đối thủ tiềm năng của Qarabag ở vòng play-off là PSG hoặc Newcastle United.