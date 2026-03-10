Trực tiếp Galatasaray vs Liverpool

Lúc 0h45 rạng sáng 11/3, Liverpool có chuyến làm khách đến sân Rams Park trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Van Dijk cùng đồng đội được dự đoán gặp khó.

Thống kê cho thấy Galatasaray chỉ thua hai trong 46 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, với 33 chiến thắng và 11 trận hòa. Ở riêng đấu trường châu Âu, họ cũng đang bất bại trong 10 trận knock-out gần nhất tại Rams Park (thắng 6, hòa 4).

Phong độ hiện tại của thầy trò HLV Okan Buruk khiến người hâm mộ thêm lạc quan khi đội bóng vừa giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ cùng thành phố Beşiktaş trong trận derby Istanbul căng thẳng cuối tuần qua.

Tuy nhiên, thử thách mang tên Liverpool chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Đội bóng giàu truyền thống của nước Anh vừa có chiến thắng 3-1 trước Wolves tại FA Cup, qua đó trả món nợ thất bại ở Premier League ít ngày trước. Đó cũng là chiến thắng thứ năm của “The Reds” trong sáu trận gần nhất, cho thấy đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn duy trì phong độ ổn định trên nhiều mặt trận.

Tại Champions League, Liverpool cũng kết thúc vòng bảng bằng ba chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới, một thành tích đủ để họ bước vào vòng knock-out với sự tự tin cao.

Dẫu vậy, Galatasaray không phải đối thủ xa lạ với các đội bóng Anh. Họ chỉ thua một trong chín trận sân nhà gần nhất tại châu Âu trước các CLB Premier League và từng đánh bại chính Liverpool 1-0 ở vòng bảng mùa này.

Victor Osimhen, người vừa ghi bàn quyết định ở trận derby Istanbul, là niềm hy vọng lớn khi có 7 bàn tại Champions League mùa này. Bên kia chiến tuyến, Mohamed Salah đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu chạm mốc 50 bàn thắng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.