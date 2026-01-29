Lewandowski tái hiện thành tích của Messi

Robert Lewandowski san bằng kỷ lục của Messi khi ghi bàn vào lưới 40 đội bóng khác nhau ở Champions League.

Bàn thắng lịch sử của Lewandowski ở Champions League.

Rạng sáng 29/1, Lewandowski ghi bàn giúp Barcelona thắng Copenhagen 4-1 ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League. Với pha lập công này, Lewandowski đã ghi bàn vào lưới 40 đội bóng khác nhau trong lịch sử Champions League, thành tích trước đây chỉ thuộc về Messi.

Kỷ lục càng khẳng định tài săn bàn của Lewandowski trước hàng thủ của nhiều đội bóng châu Âu. Từ khi ra mắt Champions League cùng Borussia Dortmund mùa 2011/12 đến nay ở tuổi 37, anh vẫn duy trì phong độ ghi bàn ổn định và đa dạng trước các đối thủ.

Trước loạt trận cuối vòng phân hạng Champions League, Lewandowski (ghi bàn vào lưới 39 đội) đã vượt mặt Cristiano Ronaldo (38 đội). Việc sánh ngang Messi (40 đội), là cột mốc mới trong sự nghiệp của chân sút người Ba Lan.

Trước đó, Lewandowski cũng đạt cột mốc ấn tượng khác, khi lọt top những cầu thủ ghi 20 bàn thắng trở lên cho hai câu lạc bộ khác nhau tại UEFA Champions League. Đây là thành tích chỉ Ronaldo (ghi bàn cho Real Madrid và Manchester United), Neymar (ghi bàn cho Barcelona và Paris Saint-Germain) và Harry Kane (ghi bàn cho Tottenham Hotspur và Bayern Munich) có được.