Rashford phục thù Copenhagen

Từ chiếc thẻ đỏ định mệnh năm 2023 đến cú sút phạt ấn định chiến thắng cho Barcelona, Marcus Rashford khép lại mối duyên đặc biệt với Copenhagen.

Rashford ấn định chiến thắng bằng pha sút phạt đẹp mắt. Ảnh: Reuters.

Copenhagen từng là ký ức không vui trong sự nghiệp của Marcus Rashford. Ở trận đấu thuộc vòng bảng Champions League vào tháng 11/2023, Rashford phải nhận thẻ đỏ khi MU thua Copenhagen 3-4, và Roony Bardghji ghi bàn quyết định ở phút 87.

Kết quả khiến MU rơi vào thế bất lợi, tạo tiền đề cho việc bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp chót ở bảng đấu có Bayern Munich và Galatasaray. Cá nhân Rashford trải qua một trong những khoảnh khắc khó quên nhất ctại đấu trường châu Âu.

Hơn 2 năm sau, bối cảnh hoàn toàn đổi khác. Ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, Barcelona đánh bại Copenhagen với tỷ số 4-1. Rashford chính là người ghi bàn thắng thứ 4 bằng một cú sút phạt đẹp mắt ở phút 85, ấn định chiến thắng cho Barca.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở chỗ Roony từng gieo sầu cho Rashford tại Copenhagen, giờ là đồng đội của anh tại Barcelona. Từ đối thủ trong một trận thua cay đắng, cả hai nay đứng chung chiến tuyến, cùng góp mặt trong chiến thắng trước chính CLB Đan Mạch. Sự trùng hợp ấy khiến câu chuyện mang màu sắc như một vòng tròn duyên nợ.

Với Barcelona, chiến thắng 4-1 rạng sáng 29/1 giúp đội bóng xứ Catalonia giành vị trí thứ 5 sau vòng phân hạng, qua đó trở thành 1 trong 8 đội bước vào vòng 1/8. Ngược lại, Copenhagen bị loại khi đứng thứ 31/16 đội.