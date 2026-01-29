Khoảnh khắc điên rồ của thầy trò Mourinho ở Champions League

|
Những phút cuối trận đấu trên sân Ánh sáng, Jose Mourinho thúc giục học trò tấn công bởi Benfica chỉ còn cách tấm vé dự play-off đúng một bàn thắng. Ở trận cùng giờ, thất bại bất ngờ 0-3 của Marseille trước Club Brugge mở ra cánh cửa đi tiếp cho đội bóng Bồ Đào Nha.
|
Benfica tiếp tục được hưởng lợi khi Real Madrid chỉ còn 9 người trên sân, khi lần lượt Raul Asencio, Rodrygo bị đuổi ở phút 90+2 và 90+7.
|
Trong nỗ lực tấn công cuối cùng, thủ thành Anatoliy Trubin băng lên và có pha đánh đầu không khác gì một tiền đạo, khiến Thibaut Courtois bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua.
|
Khán đài sân Ánh sáng và băng ghế dự bị của Benfica vỡ òa trước bàn thắng để đời của Trubin. Benfica chính thức vượt qua Marseille để giành suất vào vòng play-off. Hai đội có cùng 9 điểm nhưng Benfica xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-2 so với -3).
|
Ngay khi học trò ghi bàn, "Người đặc biệt" thực hiện màn ăn mừng cuồng nhiệt quen thuộc khi ôm chầm lấy các cộng sự trên băng ghế chỉ đạo.
|
Việc giành vé dự play-off là kỳ tích với đoàn quân của Mourinho bởi trước giờ bóng lăn, mọi thống kê đều không ủng hộ dại diện Bồ Đào Nha, đó là chưa kể việc họ phải đối đầu "Nhà vua" của đấu trường châu Âu, Real Madrid.
|
Trong niềm vui vô bờ của chủ nhà, Kylian Mbappe cùng đồng đội cúi đầu khi văng khỏi top 8 và sẽ phải chơi thêm 2 trận play-off để định đoạt số phận. Trong lịch sử, Real chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội Champions League.
