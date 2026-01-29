Khoảnh khắc điên rồ của thầy trò Mourinho ở Champions League

Khán đài sân Ánh sáng và băng ghế dự bị của Benfica vỡ òa trước bàn thắng để đời của Trubin. Benfica chính thức vượt qua Marseille để giành suất vào vòng play-off. Hai đội có cùng 9 điểm nhưng Benfica xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-2 so với -3).