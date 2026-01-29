8 đội vào thẳng vòng 1/8 Champions League

Arsenal lần đầu thắng 8 trận liên tiếp ở Champions League và kết thúc vòng phân hạng với vị trí đầu bảng. Đây cũng là mùa thứ 2 liên tiếp, các đại diện Ngoại hạng Anh thống trị ở vòng này. Mùa trước, Liverpool cũng từng thể hiện phong độ xuất sắc với 7 trận thắng, 1 trận thua.