8 đội vào thẳng vòng 1/8 Champions League

Arsenal lần đầu thắng 8 trận liên tiếp ở Champions League và kết thúc vòng phân hạng với vị trí đầu bảng. Đây cũng là mùa thứ 2 liên tiếp, các đại diện Ngoại hạng Anh thống trị ở vòng này. Mùa trước, Liverpool cũng từng thể hiện phong độ xuất sắc với 7 trận thắng, 1 trận thua.
Bayern Munich có màn trình diễn ấn tượng và duy trì thành tích chưa từng bị loại ở vòng bảng/phân hạng Champions League trong hơn hai thập kỷ.
Ở mùa giải bị coi là thảm họa, Liverpool vẫn đang cạnh tranh vị trí trong top 4 Premier League và giành vé vào thẳng vòng loại trực tiếp Champions League.
Tottenham có phong độ tệ hại ở Premier League nhưng lại thi đấu thăng hoa khi bước ra sân chơi châu lục. Đoàn quân của HLV Thomas Frank đánh bại Frankfurt ở lượt cuối, qua đó lần đầu góp mặt ở vòng knock-out Champions League kể từ mùa 2022/23.
Barcelona hoàn thành điều kiện cần ở lượt cuối là chiến thắng 4-1 trước Copenhagen. Cùng giờ, các đối thủ cạnh tranh liên tục ngã ngựa giúp thầy trò HLV Hansi Flick chen chân vào top 8.
Ở lượt trận cuối, Chelsea có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành vé vào top 8, đồng thời khiến nhà vô địch Italy là Napoli bị loại ngay từ vòng phân hạng.
Bàn thắng ở phút 90+4 giúp Sporting Lisbon đánh bại Bilbao trên sân khách, đồng thời mang về tấm vé vào vòng 16 đội Champions League đầu tiên sau 4 năm chờ đợi cho đại diện Bồ Đào Nha.
Man City tận dụng trận thua sốc của Real Madrid, trận hòa của PSG để lách qua khe cửa hẹp vào thẳng vòng 1/8 Champions League.
