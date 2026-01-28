MU có thể bán tên sân Old Trafford mới với giá kỷ lục

MU đứng trước cơ hội thiết lập cột mốc tài chính mới tại Premier League khi dự án xây dựng sân "New Old Trafford" hứa hẹn mang về nguồn thu khổng lồ từ bản quyền đặt tên.

MU chuẩn bị thay thế sân Old Trafford, qua đó có thể thu về nguồn tài chính khổng lồ.

Theo nghiên cứu của ngành tài trợ thể thao, "New Old Trafford" với sức chứa dự kiến 100.000 chỗ ngồi có thể giúp MU thu về hơn 175 triệu bảng chỉ từ hợp đồng đặt tên sân kéo dài 10 năm. Con số này tương đương khoảng 15 triệu bảng mỗi năm, cao nhất trong số các sân vận động tại Anh hiện nay, vượt qua Wembley và Emirates của Arsenal (đều được định giá 12,5 triệu bảng/năm).

Những số liệu trên được công bố trong Báo cáo Giá trị thị trường Quyền đặt tên sân vận động châu Âu do The Sponsor thực hiện. Báo cáo nhấn mạnh giá trị của sân mới MU phản ánh quy mô tái phát triển, sức chứa khổng lồ, hạ tầng hiện đại, cộng đồng người hâm mộ toàn cầu của "Quỷ đỏ" và tầm ảnh hưởng quốc tế của Premier League.

Đặc biệt, nếu MU duy trì vị thế thể thao ổn định và thường xuyên góp mặt tại Champions League, tổng giá trị dài hạn của hợp đồng đặt tên sân có thể vượt mốc 175 triệu bảng. Để so sánh, Arsenal từng ký hợp đồng tài trợ sân Emirates trị giá 150 triệu bảng trong 15 năm, kéo dài đến năm 2028.

Tottenham, dù sở hữu một trong những sân vận động hiện đại nhất châu Âu, hiện chỉ được định giá khoảng 11 triệu bảng/năm cho quyền đặt tên, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 25 triệu bảng/năm từng được cựu Chủ tịch Daniel Levy đưa ra. Ở châu Âu, sân Santiago Bernabeu của Real Madrid dẫn đầu về giá trị bản quyền đặt tên, đạt mức 18,5 triệu bảng mỗi năm.

Chia sẻ về kế hoạch sân vận động mới, Sir Jim Ratcliffe nhấn mạnh mục tiêu tái tạo bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của Old Trafford. Ông khẳng định MU muốn đưa khán giả tiến sát mặt sân nhất có thể, tạo ra áp lực, sự ồn ào và chất lửa của một pháo đài bóng đá thực thụ.