Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

4 phương án thay Dorgu cho MU

  • Thứ tư, 28/1/2026 08:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

MU hứng chịu tổn thất lớn khi Patrick Dorgu dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần.

Cunha có thể thay thế vị trí của Dorgu.

Sự vắng mặt của cầu thủ trẻ người Đan Mạch đẩy HLV Michael Carrick vào bài toán nhân sự không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh Dorgu vừa trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất kể từ khi gia nhập Old Trafford.

Vốn xuất thân là một hậu vệ trái, Dorgu từng được sử dụng như một tiền vệ cánh phải bó vào trong. Tuy nhiên, Carrick gây bất ngờ khi xếp anh đá như một tiền đạo cánh trái thuần túy ngay trong trận ra mắt.

Niềm tin ấy nhanh chóng được đền đáp với màn trình diễn thật sự bùng nổ. Dorgu liên tiếp ghi bàn vào lưới Man City, Arsenal. Tuy nhiên, chấn thương cuối tuần qua chặn đứng đà thăng tiến của cầu thủ 21 tuổi, buộc MU phải tìm phương án thay thế.

Trong tay Carrick hiện có 4 lựa chọn đáng chú ý cho hành lang trái. Amad Diallo có thể được sử dụng ở vai trò này, trong khi Bryan Mbeumo có đủ tốc độ, sức bứt phá và sự đa năng để thay thế tốt vị trí do Dorgu để lại.

Matheus Cunha, vốn được đưa về với mục đích chơi bên cánh trái hàng công, đang đạt phong độ cao và được xem là phương án tự nhiên nhất. Ngoài ra, Mason Mount, dù ít được sử dụng thời gian qua, cũng có kinh nghiệm đá lệch trái từ thời còn khoác áo Chelsea.

Xét tổng thể, Cunha được đánh giá là lựa chọn tối ưu cho MU ở giai đoạn tới, đặc biệt trước những đối thủ như Fulham hay West Ham khi đội bóng cần thêm sự sáng tạo trong không gian hẹp.

Với Cunha bên cánh trái, Carrick vẫn có thể giữ nguyên cấu trúc chiến thuật, đặt niềm tin vào Mbeumo ở vị trí trung phong, Amad bên cánh phải và Bruno Fernandes phía sau, trong khi Mount hay Sesko sẵn sàng tạo đột biến từ ghế dự bị.

Vào tối 1/2, MU sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 24 Premier League.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cú sốc với MU

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Patrick Dorgu nghỉ thi đấu 10 tuần vì chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal thuộc vòng 23 Premier League hôm 25/1.

14 giờ trước

CĐV MU so sánh Dorgu với Bale

Hậu vệ Patrick Dorgu bất ngờ chơi hay sau khi được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh thay vì hậu vệ trái quen thuộc.

42:2550 hôm qua

Dorgu khiến CĐV MU lo lắng

Người hâm mộ Manchester United có lý do để lo lắng khi Patrick Dorgu bị đau và rời sân ở trận thắng 3-2 trước Arsenal rạng sáng 26/1.

43:2574 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Dorgu Dorgu

    Đọc tiếp

    Monaco can nhac cat hop dong voi Pogba hinh anh

    Monaco cân nhắc cắt hợp đồng với Pogba

    8 phút trước 08:04 28/1/2026

    0

    Monaco đang xem xét nghiêm túc khả năng chia tay Paul Pogba, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tiền vệ người Pháp cập bến sân Stade Louis II với nhiều kỳ vọng lớn lao.

    Nu trong tai Italy gay sot hinh anh

    Nữ trọng tài Italy gây sốt

    41 phút trước 07:31 28/1/2026

    0

    Người hâm mộ bóng đá Italy đang đổ dồn sự chú ý về giải Serie D khi nữ trọng tài Giuliana Vigile đang làm nhiệm vụ.

    Dinh Bac: So sanh toi voi Quang Hai la khap khieng hinh anh

    Đình Bắc: So sánh tôi với Quang Hải là khập khiễng

    2 giờ trước 06:33 28/1/2026

    0

    Đình Bắc tin rằng mình chưa thể so sánh với người đàn anh Quang Hải và còn phải nỗ lực rất nhiều ở V.League sau thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại SEA Games và giải châu Á.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý