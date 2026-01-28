4 phương án thay Dorgu cho MU

MU hứng chịu tổn thất lớn khi Patrick Dorgu dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần.

Cunha có thể thay thế vị trí của Dorgu.

Sự vắng mặt của cầu thủ trẻ người Đan Mạch đẩy HLV Michael Carrick vào bài toán nhân sự không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh Dorgu vừa trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất kể từ khi gia nhập Old Trafford.

Vốn xuất thân là một hậu vệ trái, Dorgu từng được sử dụng như một tiền vệ cánh phải bó vào trong. Tuy nhiên, Carrick gây bất ngờ khi xếp anh đá như một tiền đạo cánh trái thuần túy ngay trong trận ra mắt.

Niềm tin ấy nhanh chóng được đền đáp với màn trình diễn thật sự bùng nổ. Dorgu liên tiếp ghi bàn vào lưới Man City, Arsenal. Tuy nhiên, chấn thương cuối tuần qua chặn đứng đà thăng tiến của cầu thủ 21 tuổi, buộc MU phải tìm phương án thay thế.

Trong tay Carrick hiện có 4 lựa chọn đáng chú ý cho hành lang trái. Amad Diallo có thể được sử dụng ở vai trò này, trong khi Bryan Mbeumo có đủ tốc độ, sức bứt phá và sự đa năng để thay thế tốt vị trí do Dorgu để lại.

Matheus Cunha, vốn được đưa về với mục đích chơi bên cánh trái hàng công, đang đạt phong độ cao và được xem là phương án tự nhiên nhất. Ngoài ra, Mason Mount, dù ít được sử dụng thời gian qua, cũng có kinh nghiệm đá lệch trái từ thời còn khoác áo Chelsea.

Xét tổng thể, Cunha được đánh giá là lựa chọn tối ưu cho MU ở giai đoạn tới, đặc biệt trước những đối thủ như Fulham hay West Ham khi đội bóng cần thêm sự sáng tạo trong không gian hẹp.

Với Cunha bên cánh trái, Carrick vẫn có thể giữ nguyên cấu trúc chiến thuật, đặt niềm tin vào Mbeumo ở vị trí trung phong, Amad bên cánh phải và Bruno Fernandes phía sau, trong khi Mount hay Sesko sẵn sàng tạo đột biến từ ghế dự bị.

Vào tối 1/2, MU sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 24 Premier League.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

