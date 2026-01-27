Cú sốc với MU

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Patrick Dorgu nghỉ thi đấu 10 tuần vì chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal thuộc vòng 23 Premier League hôm 25/1.

Dorgu đang thăng hoa dưới thời Carrick. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ 21 tuổi gặp vấn đề khi bứt tốc đuổi theo một đường bóng dài trong hiệp hai. MU vẫn đang tiếp tục đánh giá mức độ chấn thương, song The Atheltic khẳng định Dorgu phải nghỉ khoảng 10 tuần. Anh sẽ bỏ lỡ ít nhất 8 trận đấu và chỉ có thể trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 3.

Đây là cú đánh mạnh vào kế hoạch của HLV tạm quyền Michael Carrick. Dorgu vốn được Ruben Amorim sử dụng chủ yếu ở vai trò wing-back, nhưng dưới thời Carrick, anh được đẩy cao đá tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1.

Sự thay đổi này lập tức mang lại hiệu quả. Dorgu đá chính và ghi bàn trong hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Arsenal, trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn khởi đầu triều đại Carrick.

Sau trận đấu tại Emirates, Carrick từng bày tỏ hy vọng chấn thương của Dorgu không nghiêm trọng và cho rằng cầu thủ này "có thể chỉ bị chuột rút". Tuy nhiên, diễn biến sau đó cho thấy vấn đề phức tạp hơn dự đoán ban đầu.

Mùa này, Dorgu ra sân 22 trận tại Premier League, ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo. Đáng chú ý, ba bàn thắng của Dorgu đều đến trong những trận đấu lớn, phản ánh sự tiến bộ rõ rệt khi được trao vai trò tấn công.

