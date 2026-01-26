Bruno, Mbeumo giúp hàng triệu game thủ 'bùng nổ'

Gần 1 triệu người chơi tựa game giả lập Ngoại hạng Anh đã hưởng trái ngọt khi dùng quyền chuyển nhượng để chiêu mộ 3 cầu thủ MU là Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu tại vòng 23.

Sau khi hạ Man City, MU tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Arsenal 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23 Premier League vào rạng sáng 26/1.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United lột xác và hoàn tất cú đúp chiến thắng trước hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Không chỉ mang lại niềm vui trên sân cỏ, hàng loạt cầu thủ "Quỷ đỏ" còn giúp hàng triệu người chơi tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League tại vòng 23 ăn mừng với số điểm quý giá mang lại nhờ dùng quyền chuyển nhượng.

"Mưa điểm" với cầu thủ MU

Theo thống kê từ FPL, tân binh được săn đón nhất vòng 23 này là Bruno Fernandes với gần 400.000 lượt mua vào. Đây cũng là lần thứ 9 trong lịch sử FPL mà tiền vệ của MU trở thành "Top mua vào" của vòng đấu.

Không chỉ Bruno, Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu cũng là hai cầu thủ được game thủ lựa chọn để dùng quyền mua vào với lần lượt 187.369 và 170.314 lượt mua vào. Tổng cộng, có gần 1 triệu lượt mua vào cho 3 cầu thủ MU trong vòng đấu này.

Không phụ lòng NHM, cả Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu đều mang lại niềm vui lớn cho các game thủ.

Trong số này, Mbeumo là một trong những cái tên mang lại điểm số nhiều nhất vòng đấu với 10 điểm. Ghi bàn vào lưới Liverpool, Man City và Arsenal, chân sút người Cameroon đang là hung thần của các đội lớn. Anh dứt điểm lạnh lùng, di chuyển thông minh và liên tục gây rối hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Patrick Dorgu và Bruno Fernandes đều cùng góp công trong bàn thắng thứ hai, mang về tổng cộng 13 điểm cho những người chơi đã lựa chọn bộ đôi này vào đội hình.

Với 15 điểm trong trận gặp Man City và 8 điểm trước Arsenal, Dorgu cũng là cầu thủ mang về nhiều điểm số nhất trong hai vòng đấu gần nhất với 23 điểm. Đây cũng là lý do mà FPL đã phải nhanh chóng tăng giá cho hậu vệ này lên mức 4,4 triệu bảng trong game, tăng nhẹ 0,1 triệu bảng so với trước vòng 23.

Bruno Fernandes cũng là cầu thủ được tăng giá sau vòng 23, với mức giá mới là 9,4 triệu bảng. Tiền vệ này đã "dọn cỗ" cho đồng độ trong 3 trận đấu gần nhất, qua đó dẫn đầu danh sách kiến tạo của Ngoại hạng Anh với 10 lần kể từ đấu mùa.

Hai cầu thủ ghi điểm nhiều nhất vòng 23 là Estevao và Dominik Szoboszlai với cùng 13 điểm. Trong đó, với bàn thắng và kiến tạo trước Crystal Palace, Estevao không chỉ định đoạt trận đấu mà còn xác lập hàng loạt cột mốc của một cầu thủ trẻ trong lịch sử Chelsea và Ngoại hạng Anh.

Ở tuổi 18 năm 276 ngày, tài năng người Brazil trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của Chelsea vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận Ngoại hạng Anh, và là người trẻ nhất của CLB làm được điều này kể từ Neil Shipperley năm 1993.

Với mức giá chỉ 6,4 triệu bảng, ngôi sao trẻ của Chelsea hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng chú ý cho các HLV online trong FPL.

Hàng loạt bom tấn gây thất vọng

Trái ngược với sự bùng nổ của những cầu thủ giá rẻ, top 5 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất FPL lại có vòng đấu 23 đầy thất vọng.

Đặc biệt, Erling Haaland, với mức giá lên tới 15,1 triệu bảng trong game đã khiến hơn 7 triệu game thủ dùng chip Captain (nhân đôi điểm số) phải trải qua một vòng đấu thảm họa khi bị loại khỏi đội hình xuất phát của Man City trước trận đấu với Wolves.

Đáng lo hơn, sau giai đoạn bùng nổ hồi đầu mùa, chân sút người Na Uy đã tịt ngòi 5/6 trận đấu gần nhất. Tổng cộng, Haaland chỉ mang về 13 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất và khiến nhiều game thủ "lỗ nặng" khi đã đầu tư số tiền rất lớn cho chân sút này.

Nguyên nhân chính khiến Haaland phải ngồi dự bị đến từ phong độ sa sút kéo dài. Dù đã ghi tới 20 bàn thắng sau 22 vòng đấu, tiền đạo người Na Uy đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi không thể ghi bàn từ bóng sống trong 8 trận liên tiếp.

Igor Thiago (giá 7,2 triệu bảng), tiền đạo được chọn nhiều thứ 2 trong FPL, cũng có vòng đấu tịt ngòi thứ hai liên tiếp. Trước đó, cầu thủ người Brazil đã ghi 5 bàn trong 2 trận đấu để mang về đến 29 điểm.

Cái tên duy nhất duy trì phong độ ổn định trong top 5 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất FPL là Antoine Semenyo. Tân binh của Man City đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh để mang về cho đội bóng mới để mang về 8 điểm.

Thậm chí, hơn 834.000 người chơi đã chọn Semenyo làm Vice Cap (đội phó) sẽ được nhân đôi lên 16 điểm nếu Haaland không được tung vào sân.

Theo luật của FPL, khi cầu thủ được dùng chip Captain không ra sân thi đấu, cái tên được lựa chọn là Vice Cap trong đội hình sẽ được đôn lên trở thành Captain mới và sẽ được nhân đôi điểm số kiếm được ở vòng đấu đó.