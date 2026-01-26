Việc nhà đang chiếm bao nhiêu thời gian của gia đình Việt dịp Tết?

Tết Nguyên đán được xem là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, nhưng trên thực tế, nhiều gia đình Việt dành phần lớn thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa.

Việc nhà trong những ngày Tết không giảm đi mà thậm chí còn tăng lên do tần suất sinh hoạt và tiếp khách cao hơn ngày thường.

Việc nhà “không tên”

Việc dọn dẹp ngày Tết hiếm khi diễn ra theo kế hoạch cố định. Khách ra vào liên tục mang theo bụi bẩn từ bên ngoài, các buổi ăn uống để lại rác vụn trên sàn, trong khi trẻ nhỏ chạy nhảy khiến nhà cửa nhanh bẩn trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều gia đình phải hút bụi, lau sàn lặp lại nhiều lần trong ngày, thay vì chỉ một lần như sinh hoạt thông thường. Với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, việc giữ không gian sạch sẽ càng trở nên quan trọng và tốn thời gian hơn.

Không chỉ là một đầu việc lớn, áp lực ngày Tết đến từ hàng loạt công việc nhỏ lặp đi lặp lại: Dọn giày dép, quét hạt dưa, lau vết bẩn sau mỗi lần ăn uống. Những công việc này khó có thể trì hoãn hay gom lại xử lý một lần.

Trong thực tế, nhiều gia đình cho biết việc quét dọn xen vào hầu hết khung giờ sinh hoạt, khiến kỳ nghỉ Tết không còn đúng nghĩa là thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, phụ nữ, các bà mẹ thường là người chịu phần lớn khối lượng công việc này.

Robot hút bụi được nhiều gia đình tin tưởng để nhẹ gánh việc nhà.

Roborock - lời giải cho bài toán dọn nhà ngày Tết

Trong bối cảnh đó, các thiết bị gia dụng thông minh được nhiều gia đình lựa chọn nhằm giảm bớt các công việc lặp lại. Robot hút bụi là một trong những giải pháp được sử dụng phổ biến nhờ khả năng tự vận hành và làm sạch định kỳ.

Theo trải nghiệm người dùng, robot hút bụi giúp duy trì sàn nhà sạch sẽ ngay cả khi sinh hoạt diễn ra liên tục. Các dòng robot hiện nay được trang bị hệ thống điều hướng thông minh, chổi chống rối tóc và trạm sạc tự động, giúp giảm đáng kể thao tác thủ công trong những ngày cao điểm.

Trong bối cảnh đó, Roborock được đánh giá là thương hiệu robot hút bụi hàng đầu hiện nay. Các dòng sản phẩm của Roborock đáp ứng được những tiêu chí quan trọng: Hiệu quả làm sạch, điều hướng thông minh và trải nghiệm sử dụng dễ dàng.

Robot hút bụi của Roborock được đánh giá cao hiện nay.

Robot hút bụi của Roborock sở hữu công nghệ LDS/ Laser giúp robot di chuyển chính xác dù ở trong không gian nhiều đồ đạc. Ngoài ra, hệ thống AI cũng hỗ trợ nhận diện vật cản, chổi chống rối tóc giúp hạn chế tình trạng kẹt tóc và dock sạc tự động giặt, sấy giẻ lau góp phần giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công cho người dùng.

Ngày Tết thảnh thơi hơn nhờ robot hút bụi của Roborock.

Đặc biệt, Saros Series đang là dòng robot hút bụi có lực hút mạnh nhất hiện tại, lên đến 35.000 Pa. Thân máy siêu mỏng chỉ 7,98 mm có thể len lỏi dễ dàng các gầm bàn, ghế và gầm giường, hỗ trợ làm sạch mọi ngóc ngách. Thay vì phải dọn dẹp liên tục, với robot hút bụi Roborock, các gia đình sẽ tiết kiệm được từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày và dành được thêm nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi cùng gia đình.

Robot hút bụi Roborock được phân phối chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán này, nhanh tay lựa chọn mua robot hút bụi Roborock để giảm tải việc nhà, đặc biệt khi các sản phẩm được phân phối chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.