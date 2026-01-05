Roborock - mảnh ghép hoàn thiện bức tranh smarthome của gia đình Việt

Từ vị thế thương hiệu hàng đầu thế giới, Roborock dần trở thành lựa chọn quen thuộc của các gia đình Việt trong hành trình tối ưu không gian sống bằng công nghệ.

Trong xu hướng chuyển đổi sang smarthome tại Việt Nam, Roborock là một trong những thương hiệu robot hút bụi thông minh được chú ý trên thị trường.

Thị trường smarthome giàu tiềm năng

Trong vài năm gần đây, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh của các thiết bị gia dụng thông minh, đặc biệt ở nhóm sản phẩm robot hút bụi. Theo thống kê, doanh thu thương mại điện tử của riêng phân khúc robot hút bụi đạt khoảng 815 tỷ đồng , phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi tiêu dùng từ dọn dẹp thủ công sang tối ưu bằng công nghệ. Sự thay đổi diễn ra do quá trình đô thị hóa nhanh và nhịp sống bận rộn của các gia đình trẻ.

Dù tiềm năng lớn, thị trường robot hút bụi tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Thói quen dọn dẹp bằng tay vẫn phổ biến, không gian sống nhiều đồ đạc, chung cư nhỏ, bụi mịn đô thị và tóc rụng trong gia đình đông người, tất cả đặt ra yêu cầu cao hơn cho các giải pháp làm sạch thông minh. Người tiêu dùng không chỉ cân nhắc giá, mà ngày càng chú trọng đến hiệu suất thực tế, độ bền và khả năng thích nghi với môi trường sống địa phương.

Roborock là thương hiệu máy hút bụi toàn cầu, có mặt tại hơn 170 quốc gia trên thế giới. Ảnh: Otech Việt Nam.

Gia nhập Việt Nam vào tháng 3/2024, Roborock không phải là thương hiệu đến sớm trong thị trường này. Tuy nhiên, thời điểm đó lại trùng với giai đoạn thị trường bước vào pha tăng trưởng khi người dùng đã hiểu rõ hơn về robot hút bụi và sẵn sàng đầu tư cho phân khúc trung, cao cấp. Roborock đã tận dụng đà tăng trưởng này để nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng am hiểu sản phẩm robot hút bụi và có khả năng chi trả trung bình, cao.

Ở quy mô toàn cầu, Roborock đang giữ 21,8% thị phần, với 1,34 triệu robot hút bụi thông minh xuất xưởng trong quý II/2025, và hiện diện tại hơn 170 quốc gia. Vị thế sẵn có cùng nền tảng công nghệ đã tạo lợi thế mạnh mẽ cho Roborock chinh phục thị trường Việt Nam.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới năm 2024. Ảnh: Otech Việt Nam.

Chiến lược phủ rộng kênh bán hàng

Tại Việt Nam, Roborock triển khai song song mở flagship store để tăng trải nghiệm sản phẩm, xây dựng hình ảnh thương hiệu và mở rộng mạng lưới trên toàn quốc với các hệ thống bán lẻ lớn. Song song đó, trên nền tảng số, thương hiệu đẩy mạnh hợp tác với các KOLs thuộc nhóm lifestyle và công nghệ để tăng độ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy hành vi mua hàng. Sau chưa đầy hai năm, Roborock đã xây dựng mạng lưới hơn 100 đại lý trên toàn quốc.

Sự kiện khai trương cửa hàng Roborock đầu tiên. Ảnh: O-Tech Việt Nam.

Roborock liên tục ghi nhận top doanh số trên các sàn thương mại điện tử trong các dịp sale lớn trong năm như 9/9, 10/10, 11/11, và sở hữu nhiều dòng robot hút bụi bán chạy hàng đầu trong năm 2025. Nhiều dòng sản phẩm của thương hiệu nổi bật với lực hút lên đến 20.000 Pa, hệ thống Dual Anti-Tangle hạn chế tóc rối, cùng các giải pháp lau sàn nâng cao, giúp giảm đáng kể thời gian dọn dẹp, ước tính tiết kiệm 1-2 giờ mỗi ngày cho người dùng.

Sự đón nhận của thị trường cho thấy robot hút bụi đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu trong hệ sinh thái smart home của các gia đình Việt Nam. Với nền tảng công nghệ, mạng lưới phân phối mạnh và mức độ nhận diện cao, Roborock không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch mà còn nâng tầm chất lượng sống, trở thành lựa chọn hàng đầu của gia đình hiện đại.