Cách xem U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản

Trận chung kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản được chiếu miễn phí trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại một số nền tảng OTT, chương trình thuộc nhóm kênh trả tiền.

U23 Trung Quốc sẽ đối đầu U23 Nhật Bản tại trận chung kết VCK U23 châu Á 2026 vào 22h ngày 24/1 (giờ Việt Nam).

Sau khi đánh bại U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu U23 Nhật Bản tại trận chung kết VCK U23 châu Á 2026 vào 22h ngày 24/1 (giờ Việt Nam). Đơn vị giữ bản quyền giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam là nền tảng TV360 của Viettel. Tuy nhiên, đơn vị này chia sẻ giải đấu với Đài Truyền hình Việt Nam để cung cấp chương trình miễn phí đến người dân cả nước.

Với việc được phát sóng trên VTV, khán giả Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi cuộc đọ sức kịch tính này.

Các kênh chiếu U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản gồm VTV2 và VTV Cần Thơ (Đài Truyền hình Việt Nam), HTV Thể thao (Đài Truyền hình TP.HCM) và chương trình tự sản xuất của TV360. Người dùng có quyền lựa chọn nơi xem dựa theo sở thích và phong cách bình luận.

Ở các nền tảng OTT, nhóm kênh VTV vốn thuộc chương trình trả phí của một số đơn vị. Tương tự với HTV Thể thao. Khán giả vẫn có thể theo dõi dễ dàng, miễn phí qua ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặt khác, cần lưu ý trận đấu này không được phát sóng trên YouTube. Nhiều khán giả vẫn có thói quen sử dụng nền tảng này để xem bóng đá.

Chính điều này bị một số chủ kênh lợi dụng, mở những luồng chiếu giả kèm tiếng bình luận thật để lừa người xem, kiếm tiền quảng cáo và hoa hồng từ gắn giỏ hàng sản phẩm, dẫn dắt đến các luồng xem lậu.

Có kênh sử dụng băng hình các trận đấu cũ với tiêu đề, đồ họa gây nhầm lẫn là trực tiếp. Khán giả sập bẫy khi xem lại những thước phim từ nhiều năm trước mà không hay biết. Người xem cần tỉnh táo để tránh mất thời gian vào các nội dung giả mạo.

So với U23 Trung Quốc đầy quyết tâm, đội tuyển U23 Nhật Bản có đến 8 thành viên đang là sinh viên đại học thi đấu bên cạnh các gương mặt quen thuộc của J-League.

Không chỉ phản ánh sự tiến bộ của bóng đá đại học, xu hướng trên còn gắn với vai trò đặc thù của U23 Nhật Bản - đội hình thường đặt trọng tâm vào đánh giá tiềm năng, khả năng thích ứng và phát triển lâu dài, thay vì chỉ dựa trên thành tích tức thời.