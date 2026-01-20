App truyền hình ‘sập’ trong trận U23 Việt Nam vs Trung Quốc

Các ứng dụng OTT quá tải khi chiếu hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề đã được khắc phục sau đó.

Nhiều kênh sóng và ứng dụng OTT gặp lỗi khi chiếu trận Việt Nam gặp Trung Quốc.

Nhiều app OTT tại Việt Nam báo lỗi đường truyền trong trận bán kết giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ giải U23 châu Á tối 20/1. Hàng loạt ứng dụng OTT tê liệt trên cả bản TV và di động từ đầu hiệp 1. Người dùng phản hồi vấn đề xảy ra diện rộng, trên nhiều app và các khu vực trên cả nước.

Ông L.T., ngụ tại TP Hà Nội cho biết đã thử liền 4 ứng dụng bản quyền để xem bóng đá trên TV gồm FPT Play, TV360, VTVGo và MyTV. Tuy nhiên, không app nào có thể theo dõi ổn định. “Tôi dùng mạng VNPT nên sau 3 app trước thử thêm cả MyTV xem sao, nhưng không có kết quả. App thì báo lỗi, có cái chỉ xoay không thể truy cập”, ông T. nói với Tri Thức - Znews.

Từ khu vực TP.HCM, đường truyền đến các app nói trên cũng bất ổn. Trận đấu thường xuyên giật lag, tình huống không liền mạch, khó theo dõi. Vấn đề xuất hiện với nhiều nhà mạng, thiết bị khác nhau. Đến khoảng cuối hiệp 1, vấn đề được giải quyết ở một số nền tảng.

Nhiều ứng dụng OTT gặp lỗi trong trận đấu của U23 Việt Nam tối 20/1.

Trên trang Facebook của FPT Play, TV360, lượng phản hồi của người dùng về tình trạng giật lag tăng đột biến. Các bài đăng của các nhà cung cấp dịch vụ nhận về lượng lớn cảm xúc phẫn nộ.

Có thể lượng lớn truy cập cùng lúc để theo dõi trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam khiến hệ thống trực tuyến của các nhà đài rơi vào trạng thái quá tải. Dữ liệu Google Trends trong thời gian thực cho thấy hơn một triệu lượt tìm kiếm kết quả bán kết giải U23 châu Á. Từ khóa về các nền tảng xem trận đấu như FPT, TV360, VTV5 cũng tăng đột biến.

Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc vào 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam). Đơn vị giữ bản quyền giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam là nền tảng TV360 của Viettel. Tuy nhiên, đơn vị này chia sẻ giải đấu với Đài Truyền hình Việt Nam để cung cấp chương trình miễn phí đến người dân cả nước. Với việc được phát sóng trên VTV, khán giả Việt Nam có thể theo dõi cuộc đọ sức kịch tính này. Các kênh chiếu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc gồm VTV5 và VTV Cần Thơ (Đài Truyền hình Việt Nam), HTV Thể thao (Đài Truyền hình TP.HCM) và chương trình tự sản xuất của TV360. Người dùng có quyền lựa chọn nơi xem dựa theo sở thích và phong cách bình luận. Ở các nền tảng OTT, nhóm kênh VTV vốn thuộc chương trình trả phí của một số đơn vị. Tương tự với HTV Thể thao. Khán giả vẫn có thể theo dõi dễ dàng, miễn phí qua ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.