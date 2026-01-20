Dàn cầu thủ 'triệu USD' của U23 Trung Quốc trong game

Nếu nhìn vào dữ liệu đánh giá của FM về Hu Hetao, có thể dễ dàng nhận ra đây là bộ chỉ số đặc trưng của một cầu thủ wing-back có thể lên xuống liên tục trong các sơ đồ 3 hoặc 5 hậu vệ. Với chỉ số Work Rate (tần suất tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự) lên tới 75, cầu thủ sinh năm 2003 có sự cần mẫn trong việc di chuyển không bóng và tham gia vào mọi điểm nóng trên sân, giúp anh trở thành một mắt xích đáng tin cậy.