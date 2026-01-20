Dàn cầu thủ 'triệu USD' của U23 Trung Quốc trong game

|
Li Hao - Thủ môn: Thủ thành sinh năm 2004 chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất bên phía U23 Trung Quốc khi thực hiện tới 24 pha cứu thua sau 4 trận và vẫn chưa bị thủng lưới suốt cả giải đấu.
|
Trước khi về thi đấu trong nước, Li Hao từng là một trong những tài năng được lựa chọn tham gia lò đào tạo của Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, nằm trong chương trình phát triển cầu thủ trẻ do Wanda Group tài trợ. Dễ hiểu khi kho dữ liệu của tựa game Football Manager (FM) lại có những đánh giá rất cao cho thủ thành này so với mặt bằng chung của giải U23 châu Á.
|
Wang Yudong - Tiền vệ: Cầu thủ sinh năm 2006 này là cái tên đắt giá nhất trong đội hình U23 Trung Quốc tham dự giải U23 châu Á 2026. Theo Transfermarkt, giá trị của Wang trên thị trường chuyển nhượng là 1,5 triệu euro (hơn 1,7 triệu USD). Con số này bằng một nửa tổng giá trị ước tính của toàn bộ đội hình U23 Việt Nam (được định giá khoảng 3,13 triệu euro)
|
Được trao cơ hội thi đấu liên tục ở China Super League 2025, không khó để khẳng định Wang Yudong sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía U23 Trung Quốc. Trong kho dữ liệu của FM, "Lamine Yamal của Trung Quốc" đặc biệt nguy hiểm với tổ hợp 3 kỹ năng là Flair (kỹ thuật) và Acceleration (tăng tốc) và Pace (tốc độ) đều đạt 65 điểm. Trong bóng đá hiện đại, tốc độ đồng nhất cả về khả năng bứt tốc ngắn lẫn duy trì nước rút là một vũ khí quan trọng để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu.
|
Hu Hetao - Hậu vệ cánh: Trong sơ đồ quen thuộc 5-3-2 của HLV Antonio Puche, cầu thủ chạy cánh Hu Hetao đóng vai trò then chốt với khả năng công thủ toàn diện. Đây cũng là số ít cầu thủ trong giải đấu có khả năng thi đấu tốt trong một hệ thống phòng ngự 3 trung vệ.
|
Nếu nhìn vào dữ liệu đánh giá của FM về Hu Hetao, có thể dễ dàng nhận ra đây là bộ chỉ số đặc trưng của một cầu thủ wing-back có thể lên xuống liên tục trong các sơ đồ 3 hoặc 5 hậu vệ. Với chỉ số Work Rate (tần suất tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự) lên tới 75, cầu thủ sinh năm 2003 có sự cần mẫn trong việc di chuyển không bóng và tham gia vào mọi điểm nóng trên sân, giúp anh trở thành một mắt xích đáng tin cậy.
|
Li Zhenquan - tiền vệ: Bên cạnh hàng thủ, khả năng phòng ngự từ xa của U23 Trung Quốc cũng nằm trong top đầu của giải đấu. Trong đó, khu vực giữa sân gần như luôn được "dọn dẹp" nhờ khả năng tranh chấp và thu hồi bóng từ Li Zhenquan. Trước U23 Uzbekistan, tiền vệ trụ sinh năm 2003 gần như vô hiệu hóa mọi đường lên bóng vào khu vực trung tuyến.
|
Theo FM, điểm mạnh nhất của Li Zhenquan nằm ở khả năng tương tác với hệ thống thi đấu. Với chỉ số Teamwork (phối hợp trên sân) và Work Rate (tần suất thi đấu) đều đạt 65 điểm, cầu thủ này là mẫu tiền vệ trung tâm có tính kỷ luật cao, luôn đặt lợi ích của sơ đồ chiến thuật lên hàng đầu. Ngoài ra, sự kết hợp giữa chỉ số Determination (sự ổn định) ở mức 60 điểm và Natural Fitness (thể chất) đạt 65 điểm cho thấy một nền tảng tinh thần ổn định, giúp anh duy trì sự hiện diện đều đặn trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân với nền tảng thể lực sung mãn.
Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội
Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.