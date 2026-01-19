Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam cần vượt qua người này khi đối đầu U23 Trung Quốc

Li Hao chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất bên phía U23 Trung Quốc khi thực hiện tới tới 24 pha cứu thua sau 4 trận và vẫn chưa bị thủng lưới suốt cả giải đấu.

U23 Trung Quoc anh 1

U23 Trung Quốc bước vào bán kết với thống kê kỳ lạ: Họ chỉ ghi đúng 1 bàn thắng, nhưng vẫn hiên ngang góp mặt trong 4 đội cuối cùng tại giải U23 châu Á. Họ không có trận nào ghi quá một bàn, thậm chí phần lớn thời gian thi đấu ở trạng thái phòng ngự lùi sâu, ưu tiên sự an toàn cho khung thành. Tuy nhiên, chính sự thực dụng ấy lại trở thành chìa khóa mang về thành công.
U23 Trung Quoc anh 2

Nổi bật nhất trong hành trình này là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao. Anh liên tục có những pha cứu thua quyết định, trở thành "lá chắn thép" trước khung thành U23 Trung Quốc. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Antonio Puche vẫn chưa để lọt lưới bàn nào tại giải năm nay.
U23 Trung Quoc anh 3

Trước khi về thi đấu trong nước, Li Hao từng là một trong những tài năng được lựa chọn tham gia lò đào tạo của Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, nằm trong chương trình phát triển cầu thủ trẻ do Wanda Group tài trợ. Dễ hiểu khi kho dữ liệu của tựa game Football Manager (FM) lại có những đánh giá rất cao cho thủ thành này so với mặt bằng chung của giải U23 châu Á.
U23 Trung Quoc anh 4

Có thể thấy, kho dữ liệu của FM đã đánh giá tương đối chuẩn xác về "người gác đền" này là thiên về phản xạ, sự lì đòn và đặc biệt là khả năng ra vào quyết liệt với chỉ số Bravery (dũng cảm) lên tới 70 điểm - kỹ năng cho thấy anh không ngại va chạm trong vòng 5m50.
U23 Trung Quoc anh 5

Chỉ số Reflexes (phản xạ) đạt 65 điểm, đi kèm cùng Work Rate (tần suất thi đấu) và Determination (quyết đoán) ở mức 70 điểm là điển hình của một thủ thành chuyên về cản phá những cú sút khó. Thực tế trên sân cũng chứng minh điều này. Từ những pha đối mặt ở cự ly gần, các cú sút xa hiểm hóc cho tới tình huống bóng bổng trước khung thành, Li Hao đều xử lý tỉnh táo, chính xác và đầy bản lĩnh.

U23 Trung Quoc anh 6

Những thống kê cũng ủng hộ khả năng cứu thua của thủ thành sinh năm 2004. Cụ thể, Li Hao đã thực hiện tới 24 pha cứu thua sau 4 trận - nhiều nhất giải đấu và đã ngăn cản thành công đến 4,67 xG (bàn thắng kỳ vọng) mà U23 Trung Quốc phải nhận.
U23 Trung Quoc anh 7

Trong game, khả năng làm chủ vòng cấm của thủ thành này cũng tương đối ổn với Jumping Reach đạt 65 điểm, tạo lợi thế rõ ràng khi tranh chấp bóng bổng ở vòng cấm. Đáng chú ý, Li Hao có chỉ số Punching là 60, dấu hiệu cho thấy game đã “định hình” thủ môn này thiên về trường phái đấm bóng thay vì bắt dính trong những tình huống lộn xộn.
U23 Trung Quoc anh 8

Dựa vào bộ kỹ năng trong game, có thể thấy kho dữ liệu FM đánh giá Li Hao là mẫu thủ môn chuyên sở hữu phản xạ cứu thua ấn tượng và đặc biệt thích hợp với những đội bóng thi đấu dựa trên nền tảng phòng ngự lùi sâu như Trung Quốc. Đây cũng sẽ là chìa khóa quan trọng nếu trận đấu phải tiến vào loạt sút phạt đền. Trước U23 Uzbekistan ở tứ kết, Li Hao nhiều lần cứu thua ngoạn mục và sau đó cản phá thành công một quả luân lưu, góp công lớn giúp đội nhà thắng 4-2 trên chấm 11 m. Chắc chắn anh sẽ là chướng ngại khó nhằn mà U23 Việt Nam phải vượt qua nếu muốn bước vào chung kết.

