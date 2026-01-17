Lý do Junior Ndiaye của U23 UAE gây sốt

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Junior Ndiaye, chân sút nổi bật nhất của UAE và có bàn vào lưới Việt Nam tại giải U23 châu Á, được đánh giá cao, kể cả trong game Football Manager.

Ngay trong lúc trận tứ kết giải U23 châu Á giữa Việt Nam và UAE diễn ra rạng sáng 17/1, người hâm mộ trong nước lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Junior Ndiaye, chân sút nổi bật của đội bạn. Theo dữ liệu của Google Trends, tên cầu thủ đang chơi ở Ligue 1 thuộc nhóm tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh kết quả trận đấu và các nền tảng xem trực tiếp.
Tròn 20 tuổi vào cuối tháng 3 năm ngoái, Ndiaye lần đầu ra mắt đội một Montpellier ở Ligue 1 vào cuối mùa giải 2024/25, dù CLB khi đó đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Tiền đạo sở hữu hai dòng máu Senegal và Cameroon thực tế mới nhập tịch UAE hồi năm 2024. Trước đó, anh từng là thành viên của đội U17 Pháp vô địch Euro 2022.
Mùa này, Ndiaye vẫn chơi song song giữa đội trẻ và đội chính Montpellier ở Ligue 2. Chân sút của UAE ghi 1 bàn ở Ligue 2 và có 6 bàn cho đội trẻ Montpellier. Với đẳng cấp của một cầu thủ thi đấu ở Ligue 1, dễ hiểu khi kho dữ liệu của tựa game Football Manager (FM) lại có những đánh giá rất cao cho Ndiaye so với mặt bằng chung của giải U23 châu Á.
Sở hữu thể hình tốt (1,83 m), tốc độ, thể lực và khả năng càn lướt khiến Ndiaye là mối đe dọa với mọi hàng thủ ở cấp độ U23. Chỉ số trong FM cũng thể hiện rõ điều này khi chấm cho chân sút này 65 điểm ở 3 kỹ năng là First Touch (đỡ bước một), Technique (kỹ thuật) và Pace (tốc độ).
Với 3 chỉ số này, có thể thấy lối chơi sở trường của Ndiaye sẽ là mẫu tiền đạo nhận bóng sệt, xoay sở và đẩy nhịp bóng để bứt tốc. Trước U23 Việt Nam, chân sút UAE đã liên tục làm khổ hàng thủ với nền tảng tốc độ giúp dễ dàng tách hậu vệ trong 5-10 m đầu tiên.
Ngoài tốc độ và kỹ thuật, Ndiaye còn sở hữu nền tảng thể lực tốt và đặc biệt là rất "chăm" pressing, với hai chỉ số là Work Rate (tầm hoạt động) và Teamwork (phối hợp nhóm) đều được chấm 60 điểm.
Ở bàn gỡ hòa 1-1, Ndiaye bật cao đánh đầu từ cự ly gần tung lưới Trung Kiên. Đây là điều dễ hiểu khi Ndiaye sở hữu chỉ số Natural Fitness (thể chất) lên đến 60 điểm, vượt trội so với mặt bằng chung của giải đấu. Sau đó, Ndiaye tiếp tục tạo ra sóng gió ở cánh trái của U23 Việt Nam với ít nhất 3 tình huống tạo cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đồng đội (thống kê từ AFC), nhưng U23 UAE không thể tận dụng.

