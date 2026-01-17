Lý do Junior Ndiaye của U23 UAE gây sốt

Mùa này, Ndiaye vẫn chơi song song giữa đội trẻ và đội chính Montpellier ở Ligue 2. Chân sút của UAE ghi 1 bàn ở Ligue 2 và có 6 bàn cho đội trẻ Montpellier. Với đẳng cấp của một cầu thủ thi đấu ở Ligue 1, dễ hiểu khi kho dữ liệu của tựa game Football Manager (FM) lại có những đánh giá rất cao cho Ndiaye so với mặt bằng chung của giải U23 châu Á.