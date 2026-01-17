200.000 người bị lừa xem U23 Việt Nam trực tiếp

Tài khoản tạo các luồng phát sóng giả, mô tả và gắn hình họa tương tự như truyền hình trực tiếp để lừa khán giả vào xem trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE thuộc loạt tứ kết giải U23 châu Á.

Trận đấu giữa Việt Nam và UAE căng thẳng, kéo dài đến tận hiệp phụ.

Khuya 16/1 (giờ Việt Nam), trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ở trận đầu tiên thuộc loạt tứ kết giải U23 châu Á diễn ra, được trực tiếp nhiều kênh truyền hình và các nền tảng OTT. Tuy nhiên, các nhà đài không chiếu chương trình nói trên ở YouTube, vốn là nền tảng miễn phí phổ biến với nhiều người dùng.

Tận dụng điều này, nhiều luồng phát trực tiếp giả trận bóng được dựng nên, nhằm thu hút người xem, lấy tiền quảng cáo. Đỉnh điểm, có luồng phát sóng trận đấu trong game thu về hơn 200.000 lượt xem đồng thời khi trận đấu diễn ra.

Bên dưới phần bình luận trực tiếp, nhiều người cảnh báo đây là các video giả, không phải trận đấu trực tiếp ở giải châu Á. Tuy nhiên, số liệu vẫn không bị ảnh hưởng khi liên tục có thêm khán giả mới bấm vào video.

Thực trạng kênh “giả trực tiếp” bóng đá trên nền tảng trực tuyến không phải mới xuất hiện. Bằng những thủ thuật đặt tiêu đề, hình mô tả giống các đơn vị truyền hình, chủ kênh có thể thu hút lượng lớn người xem. Dù có mô tả tiếng Anh "game simulation" (game mô phỏng) và nhắc lại ở phần mô tả, nhưng phần hình họa trực tiếp, tiếng bình luận dễ dàng gây nhầm lẫn khi người dùng tìm kiếm.

Một luồng phát "giả trực tiếp" trận U23 Việt Nam - UAE trên YouTube thu hút hơn 200.000 người xem.

Mặt khác, các tài khoản này còn sử dụng âm thanh từ các web bóng đá lậu, quảng cáo cá độ phi pháp. Chủ kênh gắn đường dẫn kèm quảng cáo để hàng trăm nghìn khán giả từ YouTube chuyển sang trang vi phạm pháp luật.

Không chỉ trận đấu của Việt Nam, các giải Euro, World Cup cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng tương tự. Những tài khoản này còn kiếm tiền bằng cách gắn giỏ hàng nhiều sản phẩm liên quan để kiếm hoa hồng.

Đơn vị giữ bản quyền giải này trên lãnh thổ Việt Nam là nền tảng TV360 của Viettel. Tuy nhiên, đơn vị này cũng chia sẻ giải đấu với Đài Truyền hình Việt Nam, để cung cấp chương trình miễn phí đến người dân cả nước.

Các kênh sẽ chiếu gồm VTV5 và VTV Cần Thơ (Đài Truyền hình Việt Nam), HTV Thể Thao (Đài Truyền hình TP.HCM) và chương trình tự sản xuất của TV360. Như vậy, người dùng có quyền lựa chọn nơi xem dựa theo sở thích, phong cách bình luận.

Ở các nền tảng OTT, nhóm kênh VTV vốn thuộc chương trình trả phí của một số nền tảng. Tương tự với HTV Thể Thao. Tuy nhiên, khán giả vẫn có thể theo dõi dễ dàng, miễn phí qua ứng dụng VTVGo của Đài Truyền hình Việt Nam.