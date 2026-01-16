T1 khởi đầu như mơ

T1 đã có cú ngược dòng ngoạn mục trước HLE trong trận mở màn LCK Cup khi nhanh chóng rũ bỏ thất bại chóng vánh ở ván 1 để đè bẹp đối thủ trong 2 ván đấu còn lại.

T1 đã có màn ngược dòng ấn tượng trước "đối cứng" HLE. Ảnh: LOLEsport.

Trận đấu tâm điểm của LCK Cup 2026 được người hâm mộ mong chờ hơn bao giờ hết khi Lee "Gumayusi" Min-hyeong lần đầu tiên đối đầu với những đồng đội cũ tại T1.

Ở ván đấu đầu tiên, nhà vô địch thế giới giữ được thế trận đi đường cân bằng nhưng lại tỏ ra quá chủ quan trong việc kiểm soát các mục tiêu lớn khi để đối phương dẫn trước 2 Rồng và 3 Sâu Hư không. Dù lấy được trụ đầu, T1 một lần nữa không ở vị thế sẵn sàng để tranh chấp con rồng thứ 3, dâng tặng linh hồn rồng cho HLE.

Trong các pha giao tranh tổng, Corki trong tay Gumayusi đã "hủy diệt" đội hình T1.

Thế trận ngã ngũ khi T1 không có được vị trí tốt tại hang Rồng Ngàn Tuổi. Họ thi đấu quá bị động và thiếu tập trung trong các pha tranh chấp rồng. Sự ngăn cản quyết liệt từ Delight đã khiến T1 hoàn toàn mất cơ hội tranh chấp. Với bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi, HLE tràn lên quét sạch các nhà Đương kim vô địch thế giới và vươn lên dẫn trước 1-0.

T1 giành chiến thắng trước HLE.

Bước sang ván 2, T1 lập tức lấy lại vị thế. Faker với quân bài Sylas đã có cú Double Kill ngay từ phút thứ 4, tạo tiền đề cho thế trận lăn cầu tuyết. Sự chủ động của Oner và khả năng kiting (thả diều) thượng thừa từ Keria đã khiến HLE hoàn toàn vỡ trận.

Chịu áp lực nặng nề từ sớm, HLE mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá tình hình tại hang Rồng thứ 2. T1 tận dụng triệt để cơ hội này để thắng giao tranh 3-1 và nẫng tay trên bùa lợi Rồng.

Sau khi sở hữu Linh hồn Rồng mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào, T1 băng băng về đích. Faker kết thúc ván đấu với KDA ấn tượng 9/2/6, trực tiếp đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong ván đấu quyết định, T1 đã gây bất ngờ khi để Doran cầm Akali ở đường trên. Trái ngược với một HLE thiếu hụt sát thương, Akali của Doran đã trình diễn những kỹ năng cá nhân ở đẳng cấp cao, liên tục thực hiện các pha băng trụ và càn quét hàng sau của HLE.

Đội hình của HLE lúc này rơi vào tình trạng thiếu hụt sát thương trầm trọng. Dù Zeka có những tình huống khống chế được nhiều thành viên T1, nhưng HLE vẫn bất lực trong việc tìm kiếm dù chỉ một mạng hạ gục.

Trong thế trận bị áp đảo toàn diện, đương kim vô địch LCK Cup dù nỗ lực vùng vẫy nhưng mỗi khi đổi được một mạng, họ phải trả giá bằng 2 đến 3 thành viên nằm xuống. Giai đoạn cuối trận không còn nhiều điều để phân tích khi T1 hoàn toàn áp đảo, liên tục tổ chức bắt lẻ và "dạo chơi" ngay trong phần sân của đối phương.

Sau một vài tình huống chủ quan, T1 đã kịp thời tập trung để phá hủy nhà chính, khép lại loạt trận với chiến thắng chung cuộc 2-1. Với chỉ số 9/3/9, Doran xứng đáng là ngôi sao sáng nhất ván đấu khi hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc cho T1.

Chiến thắng này giúp người hâm mộ áo đỏ thở phào. T1 có một trong những màn khởi động thành công nhất trong nhiều năm qua. Họ vô địch Kespa Cup và thắng một trong những đối thủ lớn nhất tại LCK.