Fan Việt săn tìm Junior Ndiaye của UAE

Tên cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo của UAE là nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong lúc trận tứ kết thứ 2 của giải U23 châu Á diễn ra.

Junior Ndiaye trong màu áo UAE.

Ngay trong lúc trận tứ kết giải U23 châu Á giữa Việt Nam và UAE diễn ra, người hâm mộ trong nước lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Junior Ndiaye, chân sút nổi bật của đội bạn. Theo dữ liệu của Google Trends, tên cầu thủ đang chơi ở Ligue 1 thuộc nhóm tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh kết quả trận đấu và các nền tảng xem trực tiếp.

Công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới cho thấy lượng truy vấn tên Junior Ndiaye tăng đến 2.000% trong thời gian ngắn, chủ yếu sau khi anh ghi bàn vào lưới Việt Nam vào phút 42 của hiệp 1. Ndiaye tận dụng pha đánh đầu dội xà của đồng đội để đưa bóng vào lưới của Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, tình huống trớ trêu xảy ra khi Google trả về kết quả là hình ảnh của Desire Doue khi ăn mừng chức vô địch cúp C1 trong màu áo PSG. Cùng với Junior Ndiaye, Lê Phát người ghi bàn bên phía Việt Nam cũng được người hâm mộ quan tâm.

Tên cầu thủ UAE lọt danh sách "trending" tại Việt Nam. Ảnh: Google.

Trước trận, giới chuyên môn cũng đánh giá Junior Ndiaye là cầu thủ sáng giá nhất bên phía đội bạn. Tiền đạo sở hữu hai dòng máu Senegal và Cameroon thực tế mới nhập tịch UAE hồi năm 2024. Dù trước đó, anh từng là thành viên của đội U17 Pháp vô địch Euro 2022.

Tròn 20 tuổi vào cuối tháng 3 năm ngoái, Ndiaye lần đầu ra mắt đội một Montpellier ở Ligue 1 vào cuối mùa giải 2024/25, dù CLB khi đó đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Mùa này, Ndiaye vẫn chơi song song giữa đội trẻ và đội chính Montpellier ở Ligue 2. Chân sút của UAE ghi 1 bàn ở Ligue 2 và có 6 bàn cho đội trẻ Montpellier.