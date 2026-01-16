Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Spotify lại tăng giá

  • Thứ sáu, 16/1/2026 16:36 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trước áp lực đối phó lạm phát và sức ép từ các hãng thu âm, Spotify thông báo tăng giá dịch vụ Premium tại Mỹ từ 12 USD lên 13 USD/tháng.

Biểu tượng của Spotify. Ảnh: Bloomberg.

Spotify vừa thông báo tăng giá dịch vụ Premium tại Mỹ từ 12 USD lên 13 USD/tháng. Theo Bloomberg, mức tăng giá tương đương 8%, giúp công ty đảm bảo lợi nhuận bền vững.

Ngoài Mỹ, những thị trường nhận thông báo tăng giá đợt này còn có Estonia và Latvia. Trên thực tế, Spotify đã tăng giá thuê bao ở nhiều quốc gia từ năm ngoái. Tại Mỹ, dịch vụ này tăng giá 3 lần trong 3 năm gần nhất.

Ngoài Spotify Premium, gói dịch vụ cho sinh viên tại Mỹ cũng tăng từ 6 USD lên 7 USD. Những gói khác thậm chí tăng giá mạnh hơn như Spotify Duo (17 USD lên 19 USD) và Family (20 USD lên 22 USD).

Sau thông báo tăng giá, cổ phiếu Spotify tăng 3% trong phiên giao dịch kết thúc ngày 15/1. Công ty cho biết thay đổi này giúp nâng cao trải nghiệm.

"Việc cập nhật giá dịch vụ định kỳ tại các thị trường phản ánh giá trị mà Spotify mang đến, cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể, mang đến quyền lợi cho các nghệ sĩ", thông báo từ Spotify cho biết.

Theo The Verge, tin đồn Spotify tăng giá tại Mỹ xuất hiện từ năm ngoái dù chưa rõ mức tăng cụ thể. Lần tăng giá gần nhất của dịch vụ ở Mỹ diễn ra từ tháng 6/2024, những thị trường khác tăng giá từ tháng 8/2025, bổ sung một số tính năng tích hợp AI và chất lượng nhạc lossless.

Năm 2025, FT dẫn lời các nhà phân tích cho biết tăng giá 1 USD/tháng có thể giúp doanh thu hàng năm của Spotify tăng thêm 500 triệu USD.

Với hơn 280 triệu người dùng trả phí trên toàn cầu, Spotify đang chịu áp lực tăng giá để đối phó lạm phát, tương tự những dịch vụ như Netflix.

Các hãng thu âm cũng gây áp lực lên Spotify, Apple Music và nhiều nền tảng nghe nhạc nhằm tăng giá. Để so sánh, giá dịch vụ khi Spotify lần đầu ra mắt tại Mỹ năm 2011 là 10 USD/tháng.

Giao diện của Spotify. Ảnh: Bloomberg.

Động thái tăng giá diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc tăng trưởng chậm lại. Tháng 9/2025, Daniel Ek, CEO kiêm đồng sáng lập Spotify, tuyên bố từ chức để chuyển sang vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Spotify sở hữu lượng lớn người dùng trung thành, dành nhiều năm xây dựng kho nhạc và playlist yêu thích. Khảo sát năm 2024 từ Antenna cho thấy người dùng Spotify có tỷ lệ hủy gói ít nhất trong số các dịch vụ nghe nhạc, xem phim trực tuyến phổ biến tại Mỹ.

Những năm gần đây, Spotify dựa vào tăng giá để thúc đẩy tăng trưởng. Năm ngoái, Giám đốc Tài chính Christian Luiga cho biết dù tăng giá tại hơn 150 quốc gia, lượng khách hàng hủy dịch vụ được ghi nhận không đáng kể. Điều này cho thấy Spotify tập trung giữ chân người dùng hiện có thay vì tích cực thu hút khách hàng mới.

Trong 20 năm qua, Spotify dần phát triển thành công ty nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc, với mô hình kinh doanh sinh lời cao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dịch vụ dần chậm lại khi thị trường streaming dần bão hòa tại các nước phát triển.

Theo Bloomberg, Spotify dành 2 năm qua để nghiên cứu dịch vụ mới, đắt tiền hơn nhằm phục vụ nhóm khách hàng trung thành, dù chưa rõ thời gian ra mắt cụ thể.

Phúc Thịnh

Spotify Premium tăng giá giá mua Spotify Premium cách đăng ký Spotify Spotify là gì Spotify Mỹ Apple Music iPhone Android Estonia Latvia Premium dịch vụ nghe nhạc thuê bao trả phí tăng giá doanh thu lợi nhuận

