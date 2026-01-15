Đây là app nghe nhạc phổ biến nhất Việt Nam

Bên cạnh Spotify hay Apple Music, nhiều người dùng Việt còn nghe nhạc trên những nền tảng video, mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook.

Giao diện của YouTube Music (trái) và Apple Music.

2025 được ghi nhận là thời điểm chuyển mình của thị trường âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo thống kê của Statista, doanh thu thị trường nhạc số tại Việt Nam năm 2025 ước tính đạt 51,95 triệu USD . Trong đó, hơn một nửa đến từ nhạc phát trực tuyến.

Không chỉ tăng trưởng về con số, thị trường âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam còn chứng kiến thay đổi trong hành vi người dùng, từ nền tảng ưu tiên đến mức độ chi tiêu.

Bất chấp sự phát triển của ứng dụng nhạc số chuyên biệt (DSP), các nền tảng video và mạng xã hội vẫn được nhiều khán giả Việt lựa chọn để nghe nhạc.

YouTube được nhiều người dùng nghe nhạc nhất

Theo khảo sát từ Đại học RMIT Việt Nam, YouTube dẫn đầu danh sách app được sử dụng để nghe nhạc thường xuyên, chiếm 87,9% đáp viên. Đây cũng là nền tảng video duy nhất có ứng dụng nghe nhạc riêng mang tên YouTube Music, giúp khán thính giả tách biệt trải nghiệm nghe nhạc và xem video.

Xếp sau YouTube là TikTok (68,6%). Báo cáo chỉ ra TikTok có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Việt trong quá trình khám phá âm nhạc. 75% người dùng lần đầu khám phá nhạc mới trên TikTok, 67% quyết định nghe bản đầy đủ trên ứng dụng khác.

Spotify cũng vượt qua các DSP nội địa, xếp thứ 3 trong danh sách nền tảng nghe nhạc phổ biến tại Việt Nam với 64,1% đáp viên sử dụng. Nền tảng này phát triển mạnh trong nước nhờ khả năng cá nhân hóa cao, trải nghiệm phong phú tạo bởi thuật toán.

Các DSP được dùng phổ biến khác gồm Zing MP3 (xếp thứ 5, tỷ lệ 35,2%). Theo báo cáo, nền tảng này được 79% người dùng thuộc Gen X và 76% Gen Y sử dụng nhờ giao diện đơn giản, kho nhạc Việt đa dạng.

Tiếp theo, NhacCuaTui xếp thứ 7 với 25,1%, Apple Music xếp thứ 8 (21,9%) và SoundCloud xếp thứ 9 (20,8%). Apple Music được định vị là DSP cao cấp, tập trung chất lượng âm thanh (nhạc lossless, Dolby Atmos) và không quảng cáo.

Cuối cùng, 2 nền tảng mạng xã hội phổ biến của Meta là Facebook, Instagram lần lượt xếp thứ 4 (46,5%) và thứ 6 (28,5%).

Những ứng dụng nghe nhạc phổ biến tại Việt Nam theo khảo sát. Ảnh: RMIT Việt Nam.

Báo cáo từ RMIT dẫn lại số liệu ghi nhận lượng người dùng nhạc số tại Việt Nam năm 2025 đạt 12,57 triệu. Trong đó, khoảng 31,9% đóng góp doanh thu cho nền tảng phát trực tuyến.

Theo khảo sát, các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nền tảng nghe nhạc của người dùng Việt gồm danh sách phát phù hợp nhu cầu (64,3% đáp viên), giao diện dễ dùng (59,7%), kho nhạc lớn (58%), đề xuất nhạc phù hợp (56,7%), miễn phí/giá rẻ (54,1%) và một số tiêu chí khác.

Nhiều người hiện nay sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm âm nhạc phổ biến. Trong đó, gói nghe nhạc trả phí trên nền tảng phát nhạc số (Spotify Premium, Zing MP3 Plus...) có tỷ lệ sẵn sàng chi trả cao nhất với 71,7%.

Trong khi đó, sản phẩm nhạc vật lý (đĩa CD, băng cassette, đĩa than) chiếm 27,8%. Văn hóa tham gia sự kiện như concert, liveshow, fan meeting cũng bùng nổ khi 60,9% khán giả sẵn sàng trả tiền cho các sự kiện này.

Mức chi tiêu hàng tháng phổ biến mà người dùng sẵn sàng bỏ ra cho các nền tảng nghe nhạc trả phí là 50.000-200.000 đồng (50,6% người tham gia khảo sát). Với nhạc vật lý, mức chi tiêu phổ biến là 200.000-500.000 đồng (34,4%).

Nghịch lý từ Facebook, Instagram

Khảo sát cho thấy xu hướng thú vị khi nhiều người sử dụng Facebook và Instagram để nghe nhạc, dù đây chỉ là mạng xã hội.

Nói về xu hướng này, PGS Nguyễn Văn Thăng Long, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết âm nhạc giờ đây không chỉ là sản phẩm giải trí thuần túy, mà còn trở thành "gia vị" trong các hoạt động hàng ngày của mọi người trên mạng xã hội.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Long nhận định việc Facebook và Instagram thu hút lượng lớn người nghe nhạc thực chất đến từ xu hướng tiêu dùng "all-in-one", khi người dùng muốn tích hợp mọi nhu cầu từ giao tiếp, cập nhật tin tức, giải trí vào cùng một không gian số.

"Hầu hết người dùng hiện nay sở hữu tài khoản Facebook hoặc Instagram như nhật ký số, chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Thay vì phải chuyển sang app nghe nhạc chuyên biệt, họ có thói quen tích hợp trực tiếp âm nhạc vào các hoạt động chia sẻ này", ông Long nói thêm.

Hiện nay, nhiều người dùng âm nhạc để gắn thẻ trạng thái, kể chuyện và khẳng định gu thẩm mỹ với mối quan hệ sẵn có. Những tính năng như Music Sticker, Reels trên Facebook và Instagram cho phép mọi người thể hiện trọn vẹn cảm xúc.

Tính năng Music Sticker trên Instagram, hỗ trợ chia sẻ và mở nhạc trên Spotify. Ảnh: Spotify.

Theo khảo sát, khung giờ nghe nhạc phổ biến trong ngày của người dùng là 20-22h (55% đáp viên), tăng mạnh so với khung 18-20h (32,9%) và giảm xuống vào khung 22-0h (42%). Đa số người nghe nhạc trong 1-2 tiếng (41%) và 2-3 tiếng (26,5%).

Địa điểm nghe nhạc phổ biến nhất là tại nhà (83,2% đáp viên), những nơi phổ biến còn lại như quán ăn/quán cà phê (67,7%), trường học/văn phòng/công ty (52,7%) hay phòng thể thao/phòng gym (52,4%).

So với TikTok hay YouTube Shorts, điểm khác biệt trên các nền tảng của Meta đến từ mục tiêu nội dung âm nhạc.

Theo ông Long, TikTok vận hành trên cơ chế khám phá và lan tỏa nhanh, âm nhạc thường bị biến đổi về tốc độ, cấu trúc để phục vụ trào lưu nhảy hoặc tham gia thử thách. Trong khi đó, âm nhạc trên Instagram thiên về thiết lập tâm trạng (mood-setting).

"Trên Instagram, âm nhạc là một thành tố của nghệ thuật thị giác, ưu tiên tính nguyên bản và sự tinh tế để tạo ra không gian chiêm nghiệm. Trong khi đó, TikTok hay YouTube Shorts lại biến âm nhạc thành công cụ tạo trend", đại diện RMIT Việt Nam nhấn mạnh.

Lợi thế của nền tảng nghe nhạc trong nước

So với những năm trước, Spotify đang chiếm ưu thế trước những nền tảng nghe nhạc trong nước. Theo PGS Nguyễn Văn Thăng Long, lợi thế của ứng dụng đến từ kho nhạc lớn, cập nhật theo thời gian thực từ khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ lưu trữ nhạc, Spotify còn vận hành như hệ sinh thái gợi ý thông minh. Với các thuật toán phân tích hành vi nghe nhạc, thói quen chuyển bài hay thời điểm tương tác, AI của Spotify có khả năng phác họa chân dung từng cá nhân.

"Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cá nhân hóa, chiều sâu kho nội dung đa quốc gia tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho Spotify với bất cứ nền tảng streaming nhạc trực tuyến hiện nay", ông Long nói.

Cuối năm 2025, Spotify ra mắt Listening Stats, phiên bản thu nhỏ của Wrapped nhưng được cập nhật liên tục, cho phép người dùng theo dõi thói quen nghe nhạc và podcast hàng tuần, hiển thị nghệ sĩ, bài hát và tổng thời gian nghe trong 4 tuần gần nhất.

Những nền tảng khác cũng chú trọng trải nghiệm sử dụng. Ví dụ, Apple Music bổ sung AutoMix, dùng AI tự động phối và chuyển bài mượt mà.

Trong khi đó, YouTube gỡ mục Trending, thay bằng bảng xếp hạng theo chủ đề/thể loại. Thay đổi này phản ánh xu hướng "micro-trend" trong cộng đồng nhỏ, nơi sự lan tỏa không còn đến từ các video đại chúng.

Apple Music trên iOS 26 bổ sung tính năng chuyển nhạc AI mang tên AutoMix. Ảnh: ZDNet.

Để cạnh tranh với nền tảng quốc tế, PGS Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng các ứng dụng trong nước cần tập trung các lợi thế cốt lõi. Đầu tiên là khai thác âm nhạc bản địa chuyên sâu, chẳng hạn như nhạc quê hương, bolero hay trữ tình.

"Đây là những dòng nhạc có sức sống bền bỉ, chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu nghe nhạc của đa số người dùng Việt Nam.

Việc tối ưu hóa kho dữ liệu và gợi ý chuyên sâu cho tệp khách hàng này sẽ giúp các app nội địa giữ vững thị phần vùng lõi mà các đối thủ ngoại chưa thực sự chạm tới một cách tinh tế", ông Long nói với Tri Thức - Znews.

Tiếp theo là xây dựng "vùng xanh" cho cộng đồng indie Việt, trở thành bệ phóng cho các nghệ sĩ độc lập trong nước, có thể tạo ra cộng đồng người dùng trẻ trung, gắn bó và lòng tự tôn cao về âm nhạc nội địa.

Các nền tảng cũng có thể tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái "all-in-one", chẳng hạn như Zing MP3 với hệ sinh thái ứng dụng xoay quanh.

"Cuộc chiến nhạc số không nhất thiết phải đua về công nghệ AI đắt đỏ, mà có thể là cuộc đua về mức độ thấu hiểu và gắn bó với văn hóa bản địa. Nếu biết tận dụng tốt 'vùng xanh' của mình, các nền tảng nội địa hoàn toàn có thể duy trì vị thế vững chắc trong tâm trí người dùng Việt", ông Long nói thêm.