Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ eSports

T1 gặp HLE ở trận đầu LCK Cup

  • Thứ sáu, 16/1/2026 15:36 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chiều nay (16/1), giải đấu LCK Cup sẽ tiếp tục sôi động với màn so tài được mong chờ nhất giữa đương kim vô địch thế giới T1 và "siêu đội hình" Hanwha Life Esport.

Đây sẽ là trận đấu được mong chờ của giải đấu khi T1 gặp lại "người cũ" Gumayusi. Ảnh: LCK.

Theo thông báo từ Ban tổ chức LCK, các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng sẽ diễn ra tại LoL Park với khung giờ cụ thể như sau (giờ Việt Nam):

​Trận đấu đầu tiên bắt đầu vào lúc 15h giữa DN SOOPers và Dplus KIA (DK). Ngay sau đó, vào lúc 17h là cuộc chạm trán giữa Hanwha Life Esports (HLE) và T1.

​Trận đấu giữa T1 và HLE dự kiến sẽ thi đấu theo thể thức Best of 3 (Bo3). Khán giả có thể theo dõi trực tiếp qua các kênh sóng chính thức của LCK trên YouTube và Twitch để cập nhật những diễn biến mới nhất từ nhà thi đấu.

​Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những biến động nhân sự sau kỳ chuyển nhượng đầy kịch tính vừa qua. HLE bước vào mùa giải 2026 với tư cách là một "Super Team" đúng nghĩa khi chiêu mộ thành công hai biểu tượng cũ của T1 là đường trên Zeus và xạ thủ Gumayusi.

​Sự kết hợp giữa Zeus, Gumayusi cùng bộ khung sẵn có gồm Zeka, Delight và sự bổ sung người đi rừng Kanavi khiến HLE trở thành đối trọng cực lớn. Về phía T1, đội hình huyền thoại đã chính thức thay đổi. Thay vào đó, Doran sẽ đảm nhận trọng trách tại đường trên và Peyz - tài năng trẻ đầy triển vọng, sẽ thay thế vị trí xạ thủ để kết hợp cùng hỗ trợ Keria.

​Hiện tại, cả hai đội đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Sự góp mặt của Peyz được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, máu lửa hơn ở khu vực đường dưới. Tính năng Coach Voice cùng những thay đổi trong trò chơi có thể sẽ khiến trận đấu có nhiều biến động.

​Ngược lại, HLE dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện đang nỗ lực tối ưu hóa sức mạnh cá nhân của dàn sao. Việc Zeus và Gumayusi quá am hiểu lối chơi của Faker và Oner sẽ là lợi thế không nhỏ cho đội bóng "nhà cam" trong việc bắt bài đối phương.

​Trận đấu chiều nay được dự đoán sẽ là một màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Đây là cơ hội để Doran chứng min.h năng lực trước đội bóng cũ HLE, đồng thời cũng là bài kiểm tra bản lĩnh đầu tiên cho Peyz trong màu áo mới T1.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Hãng công nghệ tìm cách ‘trẻ hóa’ bằng eSports

Các công ty Hàn Quốc tận dụng lợi thế sở hữu nền công nghiệp eSports dẫn đầu, mở rộng và tiếp cận khách hàng trẻ tuổi ở châu Á.

24 giờ trước

Liên Minh Huyền Thoại vinh danh Levi

Tuyển thủ Việt Nam được cha đẻ trò chơi vinh danh vì những gì đã làm được trong hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp.

24:1447 hôm qua

Tình trạng Tấn Khoa sau bài đăng của HLV Titan

Quản lý đội Saigon Phantom khẳng định đã có chuẩn bị cho tình huống hiện tại. Toàn đội vẫn luyện tập và giữ tâm lý ổn định.

18:10 12/1/2026

Viet Anh

T1 YouTube LHMT LOL LCK T1 Game Giải đấu

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Tham hoa cua doi LMHT Trung Quoc hinh anh

Thảm họa của đội LMHT Trung Quốc

19:15 25/10/2025 19:15 25/10/2025

0

Nhà vô địch Trung Quốc, đương kim Á quân Worlds bị loại ngay từ vòng Thụy Sĩ trên chính sân nhà. Kết quả gây sốc cho người hâm mộ Trung Quốc.

Nha vua LMHT Trung Quoc giai the hinh anh

Nhà vua LMHT Trung Quốc giải thể

14:22 9/1/2026 14:22 9/1/2026

0

Từng là biểu tượng của khu vực LPL với nhiều danh hiệu lớn nhỏ, sự ra đi của Royal Never Give Up (RNG) để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho người hâm mộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý