T1 gặp HLE ở trận đầu LCK Cup

Chiều nay (16/1), giải đấu LCK Cup sẽ tiếp tục sôi động với màn so tài được mong chờ nhất giữa đương kim vô địch thế giới T1 và "siêu đội hình" Hanwha Life Esport.

Đây sẽ là trận đấu được mong chờ của giải đấu khi T1 gặp lại "người cũ" Gumayusi. Ảnh: LCK.

Theo thông báo từ Ban tổ chức LCK, các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng sẽ diễn ra tại LoL Park với khung giờ cụ thể như sau (giờ Việt Nam):

​Trận đấu đầu tiên bắt đầu vào lúc 15h giữa DN SOOPers và Dplus KIA (DK). Ngay sau đó, vào lúc 17h là cuộc chạm trán giữa Hanwha Life Esports (HLE) và T1.

​Trận đấu giữa T1 và HLE dự kiến sẽ thi đấu theo thể thức Best of 3 (Bo3). Khán giả có thể theo dõi trực tiếp qua các kênh sóng chính thức của LCK trên YouTube và Twitch để cập nhật những diễn biến mới nhất từ nhà thi đấu.

​Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những biến động nhân sự sau kỳ chuyển nhượng đầy kịch tính vừa qua. HLE bước vào mùa giải 2026 với tư cách là một "Super Team" đúng nghĩa khi chiêu mộ thành công hai biểu tượng cũ của T1 là đường trên Zeus và xạ thủ Gumayusi.

​Sự kết hợp giữa Zeus, Gumayusi cùng bộ khung sẵn có gồm Zeka, Delight và sự bổ sung người đi rừng Kanavi khiến HLE trở thành đối trọng cực lớn. Về phía T1, đội hình huyền thoại đã chính thức thay đổi. Thay vào đó, Doran sẽ đảm nhận trọng trách tại đường trên và Peyz - tài năng trẻ đầy triển vọng, sẽ thay thế vị trí xạ thủ để kết hợp cùng hỗ trợ Keria.

​Hiện tại, cả hai đội đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Sự góp mặt của Peyz được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, máu lửa hơn ở khu vực đường dưới. Tính năng Coach Voice cùng những thay đổi trong trò chơi có thể sẽ khiến trận đấu có nhiều biến động.

​Ngược lại, HLE dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện đang nỗ lực tối ưu hóa sức mạnh cá nhân của dàn sao. Việc Zeus và Gumayusi quá am hiểu lối chơi của Faker và Oner sẽ là lợi thế không nhỏ cho đội bóng "nhà cam" trong việc bắt bài đối phương.

​Trận đấu chiều nay được dự đoán sẽ là một màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Đây là cơ hội để Doran chứng min.h năng lực trước đội bóng cũ HLE, đồng thời cũng là bài kiểm tra bản lĩnh đầu tiên cho Peyz trong màu áo mới T1.