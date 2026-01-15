Hãng công nghệ tìm cách ‘trẻ hóa’ bằng eSports

Các công ty Hàn Quốc tận dụng lợi thế sở hữu nền công nghiệp eSports dẫn đầu, mở rộng và tiếp cận khách hàng trẻ tuổi ở châu Á.

Bắt đầu mùa giải mới, BRO, đội đang chơi tại LCK (Giải vô địch Hàn Quốc) công bố nhà tài trợ chính của họ, nhãn hàng vận tải, hàng không lâu đời Hanjin. Trước đó, công ty tưởng chừng không liên quan đến game như Hanwha Life (bảo hiểm) DN Group (công nghiệp nặng) cũng rót vốn vào các đội Liên Minh Huyền Thoại.

Xu hướng cho thấy những doanh nghiệp lâu đời của Hàn Quốc đang tìm cách trẻ hóa định vị, tìm đến người dùng trẻ bằng cách tiếp cận mới. Gần đây, eSports, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại trở thành loại hình giải trí mới mẻ ở Hàn Quốc. Môn thể thao điện tử thu hút đa dạng khán giả trẻ, với sự quan tâm không thua kém bóng đá, bóng chày ở nước này.

Điều tương tự cũng được những nhãn hàng Hàn Quốc quen thuộc thực hiện tại Việt Nam. Lotte, CGV chiếu giải đấu ở rạp phim. Trong khi đó, LG sau đợt đổi nhận diện năm 2023, liên tục mở rộng hoạt động gắn liền với các cộng đồng sáng tạo, eSports trong nước. Những nỗ lực này cũng chỉ nhằm trẻ hóa định vị, trở nên gần gũi hơn với GenZ, nhóm khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Bài toán của hãng lâu đời

Tại Việt Nam, mặt hàng gia dụng thường gắn liền với các thương hiệu Nhật Bản với lòng tin vào chất lượng. Lứa 9x gần gũi với LG, Samsung khi những công ty Hàn Quốc thâm nhập thị trường. Uy tín lâu dài giúp các thương hiệu di sản (Legacy Brand) dễ tiếp cận đa số khách hàng.

Tuy nhiên, giới trẻ có những nhu cầu đặc biệt khi lựa chọn sản phẩm. Theo báo cáo của McKinsey, khách hàng trẻ tuổi có xu hướng ít trung thành với thương hiệu hơn so với thế hệ trước. 62% GenZ ở Anh và Mỹ sẽ "xem xét các lựa chọn khác, dù có sẵn thương hiệu yêu thích" khi mua hàng. Họ đánh giá độ tin cậy chỉ là yếu tố cơ bản. Vấn đề cốt lõi mà các hãng lớn hay gặp phải là trở nên “lỗi thời” trong mắt khách hàng trẻ.

Tuyển thủ Gen.G tại Việt Nam hồi 2023.

Trong xu hướng này, các hãng tiêu dùng Hàn Quốc cho thấy sự chuyển đổi nhanh chóng. Trước đó, họ tập trung vào yếu tố bền bỉ, an toàn, cạnh tranh với đối thủ Nhật Bản. Hiện tại, LG, Samsung đưa sản phẩm theo hướng LifeStyle hóa, đối đầu với các công ty Trung Quốc vốn giỏi sao chép, cập nhật thiết bị với vòng đời ngắn và giá rẻ.

Các dòng thiết bị gia dụng cá nhân hóa như BeSpoke của Samsung hay Upmood/Objet từ LG tập trung vào yếu tố ngoại hình, tối ưu để làm món đồ trang trí nội thất thay vì chỉ có công năng thuần túy.

eSports trở thành một trong những kênh tiếp cận hàng đầu. Loại hình mới được ưa chuộng bởi khán giả trẻ. Trong khi đó, Hàn Quốc được xem là “cường quốc” ở bộ môn này. Các tuyển thủ như Faker, Chovy trở thành thần tượng ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom nhận định thể thao điện tử là loại hình kiểu mới, đang được khán giả Việt Nam quan tâm.

Ngoài nhóm hàng tiêu dùng hay công nghệ, các thương hiệu giàu lịch sử của Hàn Quốc như Hanwha Life, DN, Hanjin cũng tham gia vào lĩnh vực này.

Tiếp cận người trẻ

Gần đây, làn sóng eSports bùng nổ tại Việt Nam. Sự kiện VPBank đưa T1, đội vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại đến với người hâm mộ trong nước gây sốt với hàng chục nghìn vé được bán ra. Mức độ chi tiêu, ủng hộ của khán giả cho thấy tiềm năng của lĩnh vực mới.

Trước đó, LG đã nhắm đến nhóm khách hàng này khi hợp tác với Gen.G, một trong những tổ chức mạnh nhất thế giới những năm qua. Năm 2023, hãng này đưa 5 thành viên màu áo “vàng đen” đến Việt Nam giao lưu, nhận được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ trong nước. Đây cũng là một trong những lần đầu tiên fan Việt được tiếp cận gần siêu sao eSports Hàn Quốc.

Hãng công nghệ tiếp cận người trẻ bằng các trải nghiệm được thiết kế riêng.

Ngoài eSports, hãng còn tự định vị lại bằng cả bộ nhận diện. Trước khi đó, công ty này vẫn nổi tiếng với triết lý ra mắt sản phẩm sáng tạo, không ngại thử nghiệm. Tuy nhiên việc rời bỏ mảng smartphone khiến nhãn hàng không còn hiện diện thường xuyên, bởi nhóm thiết bị gia dụng vốn có chu kỳ nâng cấp dài hơn.

Năm 2023, công ty bổ sung nhận diện Life’s Good bên cạnh logo truyền thống. Triết lý mới cũng phủ lên dải sản phẩm mới ra mắt. Bên cạnh điều hòa, máy giặt truyền thống, thiết bị ra đời sau này thường tìm cách phục vụ một nhóm nhu cầu đặc thù của khách hàng trẻ. Các loại màn hình UltraGear chuyên game hay TV di động StanbyME tiêu biểu cho triết lý này.

Gần đây, nhà sản xuất này còn nhắm đến cộng đồng người làm sáng tạo với các sản phẩm độc lạ, bên cạnh công năng truyền thống. Ngày hội LG x Creativefest tổ chức ở Hà Nội. Không gian đậm phong cách trẻ trung, trưng bày nhiều sản phẩm phục vụ tập khách hàng này như màn hình UltraFine evo 6K, chuyên dụng cho thiết kế đồ họa, phù hợp cho MacOS, bên cạnh dòng loa Xboom và TV OLED G5/M5.

Sự kiện là không gian thu nhỏ của tổ hợp Ground 220 tại Seoul, Hàn Quốc. Đây vốn là mô hình sản phẩm trưng bày, kết hợp với sáng tạo ứng dụng được thực hiện bởi các nghệ sĩ.