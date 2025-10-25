Thảm họa của đội LMHT Trung Quốc

Nhà vô địch Trung Quốc, đương kim Á quân Worlds bị loại ngay từ vòng Thụy Sĩ trên chính sân nhà. Kết quả gây sốc cho người hâm mộ Trung Quốc.

BLG thất bại bạc nhược ngay trên sân nhà. Ảnh: LOL Esports.

Ngày 25/10, 6 đội tuyển nhánh 2:2 gặp nhau ở vòng cuối cùng của thể thức Thụy Sĩ tại Chung kết Thế giới (CKTG) game Liên Minh Huyền Thoại, đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong đó, hai đại diện nước chủ nhà BLG và TES gặp nhau là trận đấu đáng chú ý nhất. Qua kết quả bốc thăm, sẽ chỉ còn 2 đội LPL tiến vào tứ kết, so với 4 của Hàn Quốc.

Trong đó, BLG vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Tổ chức này là đương kim vô địch Trung Quốc. Mùa giải trước, họ suýt thắng được T1 ở CKTG trên đất châu Âu. Sự xáo trộn duy nhất của đội hình nằm ở vị trí đi rừng. Beichuan và Shad0w luân phiên thi đấu thay cho Xun.

Việc cả BLG và TES thi đấu bạc nhược để bị rơi xuống nhánh 2:2 đã là nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại xứ tỷ dân. Trước giải, những đại diện này mang trên vai hy vọng vượt qua Hàn Quốc ở giải đấu trên sân nhà.

Sự kiện BLG bị loại trở thành chủ đề bình luận nóng nhất trên Internet Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Sau 3 ván đấu căng thẳng, BLG để thua 2:1 trước TES. Qua đó, họ chính thức rời giải ngay từ vòng loại. Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trên Internet Trung Quốc. Trong danh sách từ khóa bình luận nhiều nhất ở mạng xã hội Weibo, BLG hay Bin, tuyển thủ đường trên của đội này, chiếm nhiều vị trí trong top 10. “Bin bị loại từ vòng 16 đội” là chủ đề số 10 trên mạng xã hội, có hơn 1,1 triệu lượt nhắc đến.

Trong cùng ngày, CFO từ LCP, giải vô địch châu Á - Thái Bình Dương, trở thành đội đầu tiên từ khu vực này vào được tứ kết sau 10 năm.

Tổ chức này tháng trước vừa thắng giải tại TP Đà Nẵng, sau khi vượt qua TWS của Việt Nam. Ngoài ra, T1, đương kim vô địch thế giới, cũng lách qua khe cửa hẹp để đến với vòng 8 đội. Tổ chức Hàn Quốc vượt qua MKOI, đội hạng 3 châu Âu sau hai ván đấu. Tuy nhiên, đây không phải thành quả dễ dàng. Faker vẫn là đầu tàu chính, gồng gánh 4 thành viên còn lại qua vòng loại.

Đại diện Việt Nam TSW cũng thuộc nhóm bị loại, với kết quả 1 thắng 3 thua, xếp hạng 12-14, nhận thưởng 125.000 USD . Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 diễn ra 14/10-9/11 ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia tỷ dân đăng cai sự kiện này sau 2017 và 2020.