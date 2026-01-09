Nhà vua LMHT Trung Quốc giải thể

Từng là biểu tượng của khu vực LPL với nhiều danh hiệu lớn nhỏ, sự ra đi của Royal Never Give Up (RNG) để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho người hâm mộ.

RNG chính thức rút khỏi bộ môn LMHT. Ảnh: RNG.

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) thế giới vừa trải qua một cơn địa chấn khi Royal Never Give Up (RNG) - một trong những tổ chức Esports giàu truyền thông nhất Trung Quốc, chính thức xác nhận việc rút lui khỏi đấu trường chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội X, đội tuyển này đã đưa ra thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "What can I say, RNG out...". (Biết nói gì nữa đây, RNG rút lui thôi...)

Dòng trạng thái này như một dấu chấm hết cho hành trình 11 năm đầy thăng trầm của "Binh đoàn Hoàng gia". Sự vắng mặt của RNG đồng nghĩa với việc giải vô địch LMHT Trung Quốc (LPL) mùa giải 2026 sẽ chỉ còn 14 đội tuyển tham dự, sau khi cả RNG và FunPlus Phoenix (FPX) đều nói lời chia tay với giải đấu.

Bài đăng trên mạng xã hội X chính thức của đội tuyển. Ảnh: RNG/X.

Dù có lịch sử hào hùng, nhưng sự rút lui của RNG là kết quả tất yếu của một chuỗi khủng hoảng kéo dài. Theo các nguồn tin nội bộ và báo cáo tài chính, tổ chức này đã rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất trong nhiều năm qua.

Khủng hoảng tài chính trầm trọng khiến đội tuyển liên tục vướng vào các vụ kiện tụng liên quan đến nợ lương và vi phạm hợp đồng với chính những cựu tuyển thủ của mình.

Việc không thể duy trì nguồn lực tài chính đã kéo theo sự sa sút về phong độ trên đấu trường. Từ một ứng cử viên vô địch, RNG dần đánh mất vị thế và thường xuyên xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng trong những mùa giải gần đây.

Trước khi đưa ra thông báo chính thức, những dấu hiệu về sự tan rã đã xuất hiện khi đội tuyển này không đăng ký tham dự giải hạng hai (LDL) và hoàn toàn vắng bóng trong sơ đồ vận hành của LPL năm 2026.

Thành lập và bắt đầu thi đấu từ mùa Hè năm 2015, RNG nhanh chóng vươn lên trở thành thế lực thống trị không chỉ ở quốc nội mà còn trên đấu trường quốc tế. Trước đó, họ hiện diện với tên gọi Starhorn Royal Club, về nhì ngay ở năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, chỉ thua trước SKT T1 của Faker.

Trong suốt hơn một thập kỷ, đội tuyển này đã xây dựng nên một bảng thành tích khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải nể phục: 5 lần lên ngôi vô địch LPL và đặc biệt là 3 chức vô địch MSI (Mid-Season Invitational) vào các năm 2018, 2021 và 2022.

Mặc dù đạt nhiều thành công, RNG lại gặp khó khăn tại Chung kết Thế giới (Worlds). Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào bán kết CKTG 2017 trước khi thua SKT T1. Năm 2018, họ bị loại ở tứ kết bởi G2 Esports. Nhiều thất bại khác đã ngăn cản tổ chức này thực sự tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất thế giới.

RNG còn được biết đến là cái nôi sản sinh và mài giũa những "huyền thoại" của làng Esports thế giới như "Siêu xạ thủ" Uzi, "Đội trưởng" Xiaohu, hay những ngôi sao như Mlxg, Ming, GALA và Bin.

Sự rời đi của Royal Never Give Up để lại một khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ LPL. Dù cái tên RNG sẽ không còn xuất hiện trên bảng điện tử của những giải đấu lớn, nhưng những đóng góp và di sản của họ sẽ luôn là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của LMHT Esports toàn cầu.