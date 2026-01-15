Liên Minh Huyền Thoại vinh danh Levi

Tuyển thủ Việt Nam được cha đẻ trò chơi vinh danh vì những gì đã làm được trong hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Levi khi còn trong màu áo GAM. Ảnh: LOL Esports.

Ngày 14/1, các tài khoản mạng xã hội của LOL Esports (Liên Minh Huyền Thoại) đăng lại đoạn cắt trong bài hát chủ đề CKTG 2025 Sacrifice. Hình ảnh xuất hiện trong đó là người chơi Levi (Đỗ Duy Khánh), tuyển thủ Việt Nam từng 10 lần vô địch quốc nội cùng nhiều thành tích quốc tế khác, hiện đã giải nghệ.

“Tạm biệt đội trưởng Levi. Cảm ơn vì một sự nghiệp tuyệt vời”, LOL Esports viết. Đoạn cắt giúp Levi được vinh danh ở trận đấu vòng bảng CKTG 2022. GAM gần như đã bị loại, giành chiến thắng nghẹt thở trước ứng cử viên vô địch TES từ Trung Quốc. Đại diện Việt Nam chỉ còn cách trận thua vài phát đánh vào nhà chính, nhưng vẫn lật kèo mãn nhãn. Đây được xem là một trong những tình huống kịch tính nhất trong lịch sử trò chơi.

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Không chỉ khán giả Việt Nam, người hâm mộ quốc tế cũng dành sự tri ân cho Levi. Nhiều tài khoản còn cho rằng cha đẻ trò chơi nên vinh danh Levi trong Hall of Legends (Thánh đường Huyền thoại) vì những cống hiến của anh.

Bài đăng vinh danh Levi của LOL Esports.

Ngày 18/11/2025, Levi đã thông báo chính thức giải nghệ, kết thúc sự nghiệp thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Đây là người đi rừng giàu thành tích nhất lịch sử trò chơi này, trong hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam. Tuyển thủ có 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, đạt 10 chức vô địch VCS cùng 1 HCV SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội.

Anh cùng GAM Esports cũng là đại diện cho khu vực Việt Nam thi đấu ở các giải đấu quốc tế như MSI và CKTG. Theo eSports Earning, tuyển thủ này thu về hơn 150.000 USD tiền thưởng ở các giải đấu từng tham gia.

Thi đấu chuyên nghiệp từ 2015, Levi nổi lên từ mùa giải 2017 khi gia nhập Gigabyte Marines. Trong ngay mùa đầu tiên, anh gây tiếng vang trên toàn cầu bằng những màn trình diễn thượng hạng với những quân bài “ăn thịt” ở All-Star 2016, MSI và CKTG 2017. Chính thành tích nổi bật của Levi và đồng đội giúp Việt Nam được tách ra thành khu vực riêng, có một tấm vé đến thẳng các sự kiện quốc tế.

Người chơi này cũng có giai đoạn 2018 xuất ngoại, tham gia 100T ở Bắc Mỹ và JDG tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là nốt trầm trong sự nghiệp của anh khi bản thân Levi không để lại dấu ấn gì nổi bật. Từ 2019, tuyển thủ trở về Việt Nam và khoác áo đội trưởng GAM đến trước khi giải nghệ.

Mùa giải cuối cùng của Levi là một nỗi thất vọng lớn. GAM Esports gặp nhiều khó khăn khi phải ra nước ngoài thi đấu giải Châu Á - Thái Bình Dương. Đội thất bại ở giai đoạn đầu, kịp vươn lên giành vé đi MSI nhưng lại thất bại trước PSG Talon, đánh rơi cơ hội đến CKTG.