Cách xem U23 Việt Nam vs U23 UAE

  • Thứ năm, 15/1/2026 10:35 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trận đấu tứ kết đầu tiên của giải U23 Châu Á được chiếu miễn phí trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Ở một số nền tảng OTT, chương trình thuộc nhóm kênh trả tiền.

U23 Việt Nam vs U23 UAE được chiếu trên VTV, HTV và TV360. Ảnh: FPT Play.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE vào 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam) ở trận đầu tiên thuộc loạt tứ kết giải U23 châu Á. Đơn vị giữ bản quyền giải này trên lãnh thổ Việt Nam là nền tảng TV360 của Viettel. Tuy nhiên, đơn vị này cũng chia sẻ giải đấu với Đài Truyền hình Việt Nam, để cung cấp chương trình miễn phí đến người dân cả nước.

Với việc được chiếu trên VTV, khán giả Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi trận tứ kết với UAE sắp tới.

Các kênh sẽ chiếu U23 Việt Nam vs U23 UAE gồm VTV5 và VTV Cần Thơ (Đài Truyền hình Việt Nam), HTV Thể Thao (Đài Truyền hình TP.HCM) và chương trình tự sản xuất của TV360. Như vậy, người dùng có quyền lựa chọn nơi xem dựa theo sở thích, phong cách bình luận.

Ở các nền tảng OTT, nhóm kênh VTV vốn thuộc chương trình trả phí của một số nền tảng. Tương tự với HTV Thể Thao. Tuy nhiên, khán giả vẫn có thể theo dõi dễ dàng, miễn phí qua ứng dụng VTVGo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặt khác, cần lưu ý trận đấu này sẽ không được phát sóng trên YouTube. Nhiều khán giả vẫn có thói quen sử dụng nền tảng này để xem Việt Nam thi đấu. Chính điều này bị một số chủ kênh lợi dụng, mở những luồng chiếu giả kèm tiếng bình luận thật để lừa người vào xem, kiếm tiền quảng cáo và hoa hồng từ gắn giỏ hàng sản phẩm.

Có kênh sử dụng băng hình các trận đấu của tuyển quốc gia hay lứa U trong quá khứ với tiêu đề, đồ họa gây nhầm lẫn là trực tiếp, dụ dỗ người xem. Cũng có tài khoản dùng cảnh trong trò chơi điện tử, ghép tiếng bình luận vào, gây nhầm lẫn.

U23 Viet Nam anh 1

Hàng chục người bị lừa xem trận đấu cũ giữa Việt Nam và Saudi Arabia trên YouTube. Ảnh: Hùng Phi.

Trước đó, có những luồng phát sóng thu về hàng chục nghìn lượt xem đồng thời khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra. Bên dưới phần bình luận trực tiếp, nhiều người cảnh báo đây là các video giả, không phải trận đấu trực tiếp ở giải châu Á. Tuy nhiên, số liệu vẫn không bị ảnh hưởng khi liên tục có thêm khán giả mới bấm vào video.

Hà Mi

