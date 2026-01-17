Ấn Độ ra tối hậu thư cho Apple

Vụ điều tra App Store tại Ấn Độ nóng trở lại khi CCI cảnh báo Apple có thể bị tiến hành thủ tục tiếp theo nếu không gửi phản hồi trong những ngày tới.

Apple bị cáo buộc vi phạm các quy định chống độc quyền tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Ấn Độ vừa phát đi cảnh báo cuối cùng đối với Apple, cho biết sẽ tiếp tục các thủ tục chống độc quyền sau khi tập đoàn công nghệ Mỹ bị cáo buộc cố tình trì hoãn phản hồi trong thời gian dài, làm ảnh hưởng tiến độ điều tra.

Theo thông báo cuối tháng 12/2025 của Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ (CCI), Apple đã chậm trễ trong việc trả lời yêu cầu của cơ quan chức năng trong hơn một năm. CCI nhận định việc kéo dài thời gian phản hồi đang “làm suy yếu tính kỷ luật” và cản trở quá trình khép lại vụ việc đúng hạn.

Trước đó, vào tháng 10/2024, CCI yêu cầu Apple nộp bản phản đối các kết luận điều tra, đồng thời cung cấp những thông tin tài chính thường được sử dụng để xác định mức phạt trong các vụ việc cạnh tranh. Tuy nhiên, phía Apple đã được gia hạn nhiều lần kể từ thời điểm đó.

“Ủy ban cho rằng việc gia hạn nhiều lần, bất chấp chỉ thị rõ ràng, làm suy yếu quy trình thủ tục và cản trở việc kết thúc kịp thời các thủ tục tố tụng”, CCI nêu trong quyết định.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh sự khoan dung như vậy không thể tiếp tục mãi mãi, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các thủ tục đơn phương nếu nhà sản xuất iPhone không gửi phản hồi vào tuần tới.

Đáng chú ý, trong khi Tòa án Tối cao Delhi vẫn đang xem xét đơn kháng cáo liên quan quy định xử phạt, Apple đã đề nghị tạm dừng toàn bộ vụ việc trong thời gian tranh chấp được giải quyết tại tòa. Tuy nhiên, CCI đã bác bỏ yêu cầu này.

Ở diễn biến liên quan, Táo khuyết bày tỏ lo ngại có thể bị phạt tới 38 tỷ USD nếu cơ quan giám sát cạnh tranh Ấn Độ áp dụng phương pháp tính doanh thu toàn cầu để đưa ra mức xử phạt. Trong khi đó, Apple phủ nhận các cáo buộc và đã kháng cáo quy định xử phạt tại tòa án Ấn Độ.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Apple coi thông báo của CCI hồi tháng 12/2025 là động thái nhằm “đi trước” các thủ tục đang diễn ra tại tòa. Theo nguồn tin, công ty khó có khả năng gửi phản hồi trước khi thẩm phán xem xét vụ việc vào ngày 27/1.

Từ năm 2022, Match, công ty sở hữu Tinder cùng nhiều startup Ấn Độ đã theo đuổi cuộc chiến chống độc quyền liên quan Apple. Đến năm 2024, các nhà điều tra công bố báo cáo cho rằng nhà sản xuất iPhone có “hành vi lạm dụng” trên thị trường ứng dụng iOS.