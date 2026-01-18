Việt Nam vô địch trò chơi của 'Vua YouTube'

Đội Việt Nam gây ấn tượng bằng công trình chi tiết, giàu bản sắc trong trò chơi Minecraft. Qua đó, họ thuyết phục MrBeast trao điểm 10 tuyệt đối.

Ảnh đại diện của video hiển thị ở khu vực Việt Nam.

Tối 17/1, MrBeast phát hành video mới trên kênh chuyên về nội dung game của mình. Các đội từ nhiều quốc gia trình diễn khả năng xây dựng một phiên bản mô phỏng đất nước mình trong trò chơi sandbox Minecraft. Đại diện Việt Nam, được dẫn dắt bởi YouTuber có biệt danh Neji giành chiến thắng bởi những công trình chi tiết, kích thước đồ sộ và đậm đà bản sắc dân tộc.

Các đội tham gia gồm Anh, Argentina, Hà Lan, Colombia, Ấn Độ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Việt Nam. Luật chơi tập trung vào việc tái hiện những danh lam thắng cảnh, biểu tượng văn hóa và đặc trưng của đất nước mình trên nền tảng trò chơi Minecraft. Đây vốn là một trong những thể loại nội dung rất thu hút ở tựa game sandbox, tạo ra thế giới chỉ từ những hộp vuông.

Ngay khi bước vào bản đồ của Việt Nam, MrBeast và đội ngũ giám khảo đã thực sự bị choáng ngợp bởi quy mô và sự chi tiết của công trình. Đội ngũ xây dựng dẫn đầu bởi YouTuber Neji không chỉ xây dựng các khối vuông thông thường mà còn tùy chỉnh cả thảm cỏ, cây cối để tạo ra một không gian thiên nhiên hùng vĩ và chân thực.

Khung cảnh phiên bản mà đội Việt Nam xây dựng trong game Minecraft.

Những địa danh nổi tiếng lần lượt hiện ra gồm Hang Múa, Núi Ngọa Long, Chùa Bái Đính. Đội Việt Nam còn sử dụng các vật phẩm tùy chỉnh như những chiếc đèn lồng độc đáo không có sẵn trong game Minecraft nguyên bản để tạo điểm nhấn văn hóa.

Với sự đầu tư công phu, bản đồ Việt Nam không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn mang lại cảm giác của một "thế giới mở" đầy sức sống với các NPC đi lại nhộn nhịp. Giám khảo chính MrBeast chấm cho bản đồ này điểm 10 tuyệt đối. Tổng kết, Việt Nam đạt 38,5 điểm, chính thức vượt qua các đối thủ nặng ký nhất như Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ (cùng đạt 37,5 điểm) để chiếm lĩnh vị trí số vô địch.

Cuối video, MrBeast đã xác nhận Việt Nam là quốc gia chiến thắng và sẽ gửi cúp vô địch cho đội ngũ kiến trúc sư xuất sắc này. Đây là một niềm tự hào lớn cho cộng đồng game thủ Việt, khẳng định tài năng và sự sáng tạo trên đấu trường quốc tế.

Video của nam YouTuber hiện đạt 5,9 triệu lượt xem sau 20 giờ đăng tải trên tài khoản có hơn 50 triệu theo dõi của anh. Nó được lồng tiếng, chuyển ngữ sang 13 thứ tiếng. Ở các nước có đội tham gia, chủ kênh đổi tiêu đề, ảnh bài video tùy chỉnh riêng cho mỗi quốc gia. Ví dụ tại Việt Nam, nội dung được mô tả là “Chúng tôi xây Việt Nam trong Minecraft” với quốc kỳ trên thumbnail.