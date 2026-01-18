Bắt việt vị tại World Cup 2026 sẽ chính xác hơn bao giờ hết

Mỗi cầu thủ dự World Cup 2026 sẽ sở hữu một avatar AI riêng biệt được sử dụng trực tiếp trong quá trình phân tích và đưa ra các quyết định việt vị.

Công nghệ sẽ giúp những pha bắt việt vị ở World Cup 2026 chính xác hơn. Ảnh: FIFA.

Phát biểu tại triển lãm điện tử CES 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố loạt biện pháp công nghệ mới sẽ được áp dụng cho kỳ World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, tâm điểm chính là việc số hóa toàn bộ cầu thủ để phục vụ công tác trọng tài.

Cụ thể, khác với các công nghệ mô phỏng trước đây, hệ thống mới này yêu cầu mỗi cầu thủ tham dự kỳ World Cup sắp tới đều phải được quét kỹ thuật số để tạo ra một mô hình 3D hoàn chỉnh.

Theo FIFA, mỗi cầu thủ sẽ được quét trước thềm giải đấu. Quá trình này chỉ mất "khoảng một giây" nhưng ghi lại được "kích thước các bộ phận cơ thể với độ chính xác cực cao".

Các mô hình 3D này sẽ được hệ thống VAR sử dụng để tính toán việt vị thông qua công nghệ việt vị bán tự động (SAOT). Ông Infantino khẳng định việc mỗi cầu thủ đều có avatar AI riêng biệt sẽ "đảm bảo việc nhận diện và theo dõi cầu thủ chính xác tuyệt đối", mang lại hình ảnh rõ nét, quyết định nhanh hơn và giúp người xem dễ hiểu hơn về tình huống.

Toàn bộ cầu thủ dự World Cup 2026 sẽ được quét kỹ thuật số để tạo ra một mô hình 3D hoàn chỉnh. Ảnh: FIFA.

Trước khi SAOT được áp dụng, hệ thống VAR hiện tại mất nhiều thời gian để xác định các pha bóng việt vị, khi đội ngũ trọng tài và nhân viên đồ họa phải tự tay vẽ hai đường thẳng trên màn hình, đồng thời xác định "điểm chạm bóng" để đưa ra phán quyết về lỗi việt vị.

Tuy nhiên, với SAOT, quá trình này được tự động hóa, cung cấp sẵn cho phòng VAR hai đường thẳng và "điểm chạm bóng". Sau đó, quyết định sẽ được tổ trọng tài VAR xem xét lại lần cuối trước khi truyền đạt phán quyết chính thức đến trọng tài chính, cũng như thông báo tới khán giả tại sân vận động và người xem qua truyền hình.

Tuy nhiên, vấn đề của SAOT nằm ở việc các mô hình đồ họa được sử dụng để đưa ra quyết định hiện tại thường là các mẫu chung, không khớp hoàn toàn với kích thước thực tế của từng cầu thủ.

FIFA cho rằng việc bổ sung mô hình chuẩn xác và cá nhân hóa một cách riêng biệt sẽ giải quyết vấn đề này. Các avatar AI này sẽ cho phép hệ thống theo dõi cầu thủ một cách đáng tin cậy ngay cả trong các tình huống di chuyển nhanh hoặc bị che khuất tầm nhìn.

Đây là điểm thú vị và cũng có thể gây tranh cãi nhất của công nghệ mới. Việc sử dụng kích thước cơ thể cụ thể của từng cầu thủ sẽ cá nhân hóa các quyết định việt vị theo cách chưa từng có.

Điều này dẫn đến khả năng kích thước cơ thể sẽ ảnh hưởng đến việc bị bắt việt vị. Một tiền đạo to lớn có thể bị thổi phạt chỉ vì phần vai to hơn hậu vệ đối phương vài mm, trong khi một cầu thủ nhỏ con hơn ở cùng vị trí đó lại không bị bắt việt vị.

Sự chính xác đến mức cực đoan này hứa hẹn sẽ mang lại sự công bằng tuyệt đối về mặt vật lý, nhưng cũng có thể tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Tờ Guardian đưa ra ví dụ như Erling Haaland (cao 1,95 m) với sải chân dài và bờ vai rộng, sẽ có avatar AI to hơn đáng kể so với Lionel Messi (chỉ cao 1,7 m).