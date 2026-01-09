Gần 6 triệu người cùng nhìn lại năm cũ trên Zalo

Hoạt động thường niên được mong đợi vào dịp cuối năm “Nhìn lại 2025” với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo” đã khép lại với sự tham gia của hàng triệu người dùng.

Diễn ra từ ngày 29/12/2025 đến 4/1/2026, “Nhìn lại 2025” đã ghi dấu ấn với cộng đồng người dùng khi thu hút hàng triệu người hưởng ứng tham gia, cùng nhìn lại một năm với vô vàn hoạt động, trải nghiệm và kết nối đáng nhớ trên nền tảng nhắn tin “quốc dân” Zalo.

“Nhìn lại 2025” trên Zalo đã diễn ra với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo”.

Cụ thể, “Nhìn lại 2025” với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo” đã ghi nhận những con số ấn tượng với hơn 7,6 triệu lượt truy cập và gần 6 triệu người tham gia. Đáng chú ý, chiến dịch ghi nhận gần 1 triệu lượt chia sẻ, góp phần thúc đẩy một làn sóng mạnh mẽ trong việc lan tỏa hành trình cá nhân và cảm xúc tích cực trong cộng đồng gần 80 triệu người dùng của Zalo.

Trong nhiều năm qua, “Nhìn lại một năm” (Year in Review) đã trở thành hoạt động quen thuộc, tạo điểm hẹn cảm xúc cho cộng đồng người dùng Zalo vào thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Tiếp nối thành công của những chiến dịch các năm trước, “Nhìn lại 2025” được phát động với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo”, lấy cảm hứng từ những chuyến phiêu lưu, nơi mỗi người dùng là nhân vật chính trong hành trình khám phá “vùng đất” Zalo của riêng mình.

Loạt danh hiệu thú vị được trao tặng cho người dùng.

Thông qua trải nghiệm này, người dùng đã có dịp nhìn lại mức độ hoạt động, những bài đăng và khoảnh khắc đã chia sẻ cũng như cách mình kết nối với bạn bè và cộng đồng. Một năm qua đi, bạn có nhớ mình đã có cho mình bao nhiêu người bạn trên Zalo? Tham gia bao nhiêu nhóm bạn bè hay công việc? Khoảnh khắc nào của bạn được bạn bè quan tâm nhất?

Các danh hiệu trao tặng cho người dùng được cá nhân hóa dựa trên thói quen sử dụng và tương tác trong năm không chỉ tạo điểm nhấn thú vị, mà còn giúp mỗi người dùng nhìn lại vai trò và dấu ấn riêng của mình tại “vùng đất” Zalo. Tiêu biểu có thể kể đến như Thủ lĩnh kết nối, Chiến binh chăm chỉ, Nhà thám hiểm thời đại số…

Được phát triển dưới dạng Mini App, “Nhìn lại 2025” đã mang đến cho người dùng trải nghiệm trực tiếp, liền mạch và dễ dàng ngay trên nền tảng Zalo. Tính năng được mở cho toàn bộ người dùng có hoạt động trên Zalo trong năm vừa qua, giúp bất kỳ ai cũng có cơ hội tham gia hành trình nhìn lại một năm của riêng mình.

Trải nghiệm hoạt động liền mạch và dễ dàng ngay trên Zalo.

Khép lại “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo”, mỗi người dùng không chỉ nhìn thấy những con số hay danh hiệu, mà còn là dịp chiêm nghiệm lại một năm đã qua, trước khi sẵn sàng bước sang năm mới với nhiều hơn những trải nghiệm và kết nối ý nghĩa. Với một mùa Year in Review giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn cá nhân cho cộng đồng, Zalo tiếp tục khẳng định vai trò trong việc đồng hành, chia sẻ và kết nối mạnh mẽ trong mọi cột mốc đáng nhớ của người dùng.