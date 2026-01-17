Hàn Quốc phát cuồng với chiến thắng của U23 Việt Nam

Dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến của Hàn Quốc cho thấy sự quan tâm lớn của người dùng Hàn Quốc với kết quả của U23 Việt Nam ở giải châu Á.

Việt Nam toàn thắng sau 4 trận ở VCK U23 châu Á. Ảnh: VFF.

Được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik, đi kèm với thành tích nổi bật và lối chơi sáng nước ở giải châu Á, đội U23 Việt Nam trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi ở Hàn Quốc. Dữ liệu từ Google Trends cho thấy kế từ khóa về trận đấu giữa Việt Nam và UAE được tìm kiếm hàng đầu trên lãnh thổ nước này trong ngày 17/1.

Cụm này đạt hơn 10.000 lượt truy xuất trên nền tảng, từ lúc bóng chưa lăn đến khi kết thúc bằng chiến thắng cho U23 Việt Nam. Từ khóa nói trên xếp sau lượng quan tâm đến trận đấu giữa PSG và LOSC ở Ligue 1 khi Lee Kang-in, một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc, đang khoác áo đội chủ sân Công viên các hoàng tử. Bên cạnh đó thông tin đến rapper Gaeko của nhóm Dynamic Duo ly hôn cũng được quan tâm.

Kết quả Việt Nam đấu UAE lọt nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc. Ảnh: Google.

Đặc biệt, thông tin trận đấu giữa Việt Nam và UAE tìm kiếm bằng tiếng Việt cũng lọt “top trendings” ở Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự quan tâm của khán giả người Việt, đang sinh sống ở nước này, đến đội bóng quê hương.

Trên nền tảng Naver, có hàng trăm bình luận được khán giả để lại sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều người Hàn Quốc chúng mừng chiến thắng của Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HLV Kim Sang-sik.

Mặt khác, người hâm mộ cũng kỳ vọng Đình Bắc cùng đồng đội có thể vượt qua Uzbekistan để vào chơi trận chung kết. Khán giả Hàn Quốc đánh giá cao đối thủ từ Trung Á khi chính họ để thua đội này ở vòng bảng. Tuy nhiên thực tế, Trung Quốc mới là đội thắng trận tứ kết 3, chạm trán Việt Nam ở lượt trận tiếp theo.

Ngoài ra, thành tích của U23 Việt Nam cũng khiến nhiều người Hàn Quốc nhớ về "kỳ tích Thường Châu 2018" dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Một số bình luận tiêu cực cũng gây ra tranh cãi lớn trên diễn đàn. Khán giả Hàn Quốc quá khích dùng từ ngữ miệt thị cầu thủ nước này, khi họ có màn trình diễn kém thuyết phục ở vòng bảng giải U23 châu Á.

Trong khi đó Việt Nam, thành tích đội nhà cùng các cầu thủ cũng trở thành tâm điểm chú ý. Thông tin trận gặp UAE cán mốc một triệu tìm kiếm trên Google trong ngày 17/1. Đình Bắc, Thái Sơn, Khuất Văn Khang là những cái tên gây chú ý. Ngoài ra, thông tin về Junior Ndiaye của UAE cũng được người hâm mộ trong nước săn tìm. Ngoài ghi bàn, cầu thủ nhập tịch bên phía đội bạn cũng nổi bật khi đang thi đấu ở Ligue 1 trong màu áo Montpellier.