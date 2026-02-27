Meta kiện một người Việt Nam vì quảng cáo lừa đảo

Meta khởi kiện một cá nhân tại Việt Nam vì dùng kỹ thuật ngụy trang để lách kiểm duyệt, chạy quảng cáo giả mạo Longchamp và chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng người dùng.

Đây không phải lần đầu Facebook (nay thuộc Meta) khởi kiện nhóm người Việt lừa đảo quảng cáo. Ảnh: Reuters.

Meta ngày 26/2 thông báo khởi kiện cá nhân có tên Lý Văn Lâm tại Việt Nam vì hành vi chạy quảng cáo lừa đảo, mạo danh thương hiệu Longchamp để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng người dùng.

Theo Meta, đối tượng này sử dụng "cloaking", kỹ thuật cho phép hiển thị nội dung khác nhau tùy đối tượng xem, để qua mặt hệ thống xét duyệt quảng cáo. Hệ thống kiểm duyệt nhìn thấy một trang web có vẻ hợp lệ, trong khi người dùng thực lại bị dẫn đến trang giả mạo.

Quảng cáo của Lý Văn Lâm mời chào sản phẩm giảm giá "sốc" từ thương hiệu túi cao cấp Longchamp, với điều kiện người dùng hoàn thành một khảo sát. Khi nhấp vào, nạn nhân bị chuyển hướng đến các trang yêu cầu nhập thông tin thẻ tín dụng để thanh toán. Thực tế, họ không nhận được hàng, đồng thời thẻ bị phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép — hình thức gian lận được gọi là subscription fraud.

Longchamp xác nhận phối hợp với Meta trong quá trình điều tra. Đại diện hãng cho biết Longchamp có chính sách "không khoan nhượng" với mọi hành vi làm giả hay lợi dụng thương hiệu, cả trên thực tế lẫn môi trường số, và hoan nghênh hành động pháp lý của Meta.

Để ngăn chặn về mặt công nghệ, Meta cho biết đang ứng dụng AI để phân tích và nhận diện sớm hơn các quảng cáo sử dụng kỹ thuật cloaking. Công ty cũng chủ động chia sẻ thông tin về các tên miền liên quan đến lừa đảo với các đối tác trong ngành để cùng xử lý.

Ngoài vụ kiện tại Việt Nam, Meta đồng thời khởi kiện nhiều nhóm lừa đảo tại Brazil và Trung Quốc. Các nhóm này sử dụng hình ảnh và giọng nói cắt ghép của người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm y tế chưa được phê duyệt hoặc lôi kéo người dùng tham gia các "nhóm đầu tư" giả mạo, chiêu trò được gọi là "celeb bait". Hiện Meta đã lập danh sách bảo vệ hơn 500.000 người nổi tiếng trên toàn cầu khỏi hình thức giả mạo hình ảnh này.

Bên cạnh các vụ kiện, Meta gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới 8 cựu đối tác doanh nghiệp vì cung cấp dịch vụ né kiểm duyệt, như khôi phục tài khoản trái phép hoặc cho thuê quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo "sạch". Công ty cảnh báo sẽ tiếp tục khởi kiện nếu các bên không tuân thủ yêu cầu.

Tình trạng quảng cáo lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam vẫn còn phổ biến. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Meta xử lý gần 12 triệu tài khoản liên quan đến lừa đảo toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram bị gỡ bỏ. Hơn 116.000 tài khoản Facebook và 28.000 tài khoản Instagram bị đình chỉ, trong đó 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được hệ thống tự động phát hiện.